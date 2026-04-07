4·7全民健康日：从妇幼保健基础出发 提升人口质量

越通社河内——今年“4·7全民健康日”的主题为“主动防病——建设健康越南”，标志着健康服务思维从“治病”向“主动防病”的重要转变。本着这种精神，卫生部门正与全社会共同努力，推动人民健康服务工作创新。其中，妇幼保健被确定为国家可持续发展的关键基石。



携手共促儿童全面发展



儿童健康护理不仅是一项充满人文意义的优先任务，更是对人口质量及国家人力资源的长期战略投资。越南在儿童护理方面的各项指标在各阶段均有显著改善。



统计数据显示，五岁以下儿童死亡率从1990年的58‰降至2024年的16.9‰；同期一岁以下婴儿死亡率从44.4‰降至11.3‰；新生儿死亡率从44‰降至9‰。与此同时，免疫接种工作持续保持高覆盖率，超过90%的一岁以下儿童完成了各类疫苗的全程接种。五岁以下儿童低体重营养不良率大幅下降，从1998年的38.7%降至2024年的10.4%。儿童入学率保持在高水平，儿童保护网络不断巩固与扩大，为儿童的全面发展营造了安全、健康的环境。



联合国儿童权利委员会主席苏菲·基拉泽（Sophie Kiladze）指出，越南在儿童护理领域取得的成就，不仅体现在日益完善的法律体系上，更在实践中得到了鲜明反映。

联合国儿基会（UNICEF）东亚及太平洋地区主任攻刀纯子（June Kunugi）认为，“奋发图强纪元”为越南加强人力资源投资提供了重要机遇，旨在建设健康、受过良好教育并获得赋能的新一代儿童。



缩小偏远地区孕产保健差距



在取得总体成就的同时，缩小各地区间（尤其是山区和少数民族地区）孕产保健水平的差距，仍被确定为医疗卫生部门的核心任务。



由越南卫生部与联合国人口基金（UNFPA）合作开展的“不让任何人掉队：创新干预方法，以降低越南少数民族地区产妇死亡率”项目，自2021年9月启动并持续至2026年3月。该项目获得“默克母亲”组织(MSD for Mothers)资助的120万美元，以及联合国人口基金资助的82万美元。项目在莱州、山罗、北件、嘉莱、昆嵩和得农等6个省份的60个特困乡开展。



项目实施结果显示，多项孕产保健指标得到显著改善：少数民族妇女产检4次及以上的比例从2021年的11.3%提升至2025年的36.0%；在医疗机构分娩的产妇比例从29.9%提高到57.1%。这一成果被评估为确保偏远地区妇女产科安全干预模式有效性的生动证明。



与此同时，产后7天内的产妇护理率也从41.1%显著提升至73.2%。尽管各地的增长水平存在差异，但这些改善对于及早发现产后并发症、加强母乳喂养咨询方面具有重要意义。



越南卫生部副部长阮知识表示，在《2026-2035年关于保健、人口与发展的国家目标计划》中，针对少数民族地区及偏远地区的孕产妇保健与计划生育工作仍被列为首要任务之一。



妇幼保健及生殖健康护养工作始终是各国重要的政策支柱，对社会经济发展及未来人力资源质量具有深远影响。

在国家步入新发展阶段的背景下，提升人口质量与人力资源的需求愈发迫切。持续投入妇幼保健工作不仅是医疗卫生部门的任务，更需要全社会的共同参与。确保每一位女性在孕期获得安全照顾，每一名儿童在生命早期得到保护与健康抚育，正是建设健康、可持续发展的越南之坚实基础。

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