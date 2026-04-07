越南海关查获近8900起违法案件 网络渠道走私呈上升趋势

越通社河内——越南海关总局6日表示，自2025年10月15日至2026年3月15日期间，全行业共查获并处理违法案件8879起，涉案金额约8.041万亿越盾。



其中，涉嫌刑事犯罪案件83起，行政违法案件8796起。海关机关已对10起案件立案侦查，并移送55起案件建议立案侦查，另有18起涉嫌刑事案件正在进一步调查核实。



越南海关总局指出，走私、贸易欺诈和假冒商品问题仍然复杂，在海上航线和陆地边境呈上升趋势，但尚未形成突出热点。各职能部门已加强对口岸及相关区域进出口活动的检查和管控，及时发现并处理违法行为。



违法行为主要包括走私、运输违禁品以及虚假申报等，涉及商品多为高利润品类，如毒品、爆竹、洋酒、香烟、糖果、保健食品，以及假冒品牌商品和来源不明、存在安全隐患的食品、农产品和水产品等。



值得注意的是，利用Shopee、Lazada、Sendo以及Facebook、TikTok、Zalo、YouTube等电商平台和社交媒体实施走私和销售假冒伪劣商品的现象日益突出，同时借助邮政和快递服务，手段愈发隐蔽复杂。



在各类运输渠道中，海运仍为重点，共查获4956起案件，占总数的55.8%，主要集中在各大海港口岸。



陆路方面，共查获2569起，占28.9%，主要集中在越中、越柬边境地区，不法分子利用边境贸易便利政策，通过夹带、藏匿等方式非法运输货物，涉及外币、香烟、手机、冷冻食品、黄金及电子烟等商品，呈上升趋势。



航空渠道共查获423起，占4.76%，涉案金额约2729亿越盾，主要集中在内排、新山一国际机场和岘港等国际机场。



邮政和快递渠道共查获703起，占7.92%，涉案金额约4104亿越盾。



越南海关总局表示，从现在到2026年底，将继续加大打击走私、贸易欺诈和假冒商品的力度，落实政府和总理相关指示，制定符合各地实际的管控方案。



各单位将加强专业措施，对进出口货物、运输工具及出入境人员实施严格检查，重点管控加工贸易、暂进再出、转关及过境等高风险领域。同时，持续加强禁毒工作，并与相关执法力量密切配合，提升信息收集与分析能力，重点打击违禁品、假冒商品及侵犯知识产权商品等违法行为。( 完)





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