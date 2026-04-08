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越南——疾病防控中“同一健康”的典范

在正在法国里昂市举行的“同一健康”峰会上，国际专家评价越南是实施跨部门联动方法以控制疾病、保护人类、动物和环境健康的领先国家之一。

越通社河内——在正在法国里昂市举行的“同一健康”峰会上，国际专家评价越南是实施跨部门联动方法以控制疾病、保护人类、动物和环境健康的领先国家之一。

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法国国际农业发展研究中心的流行病学专业兽医弗拉维·古塔尔接受越通社驻法国记者采访。图自越通社

法国国际农业发展研究中心（CIRAD）的流行病学专业兽医弗拉维·古塔尔女士在接受越通社驻法国记者采访时表示，越南早在15多年前就已建立了名为“同一健康伙伴关系”的跨部门合作平台，该平台源于禽流感危机。她表示，越南模式的特殊之处在于其参与方的广泛性，涵盖了从各部委、研究院所、大学到联合国粮食及农业组织（FAO）、世界卫生组织（WHO）、世界动物卫生组织（WOAH）等国际组织，以及法国国际农业发展研究中心（CIRAD）、国际畜牧研究所（ILRI）等研究机构和社会组织。她认为这是一个“引人注目且相当独特”的平台，可以成为其他国家的典范。

她表示，尽管并非新方法，但“同一健康”在新冠疫情大流行后日益受到关注，因为这清楚地证明了疾病从动物传播给人类的风险。因此，加强跨领域及各级管理部门之间的合作是预防未来大流行病的关键因素。

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国际畜牧研究所越南办事处主任阮越雄接受越通社驻法国记者采访。图自越通社

国际畜牧研究所越南办事处主任阮越雄赞同上述观点，他表示，得益于自21世纪初建立的、通过国家“同一健康”伙伴关系所形成的协调有序且高效的机制，越南是实践“同一健康”方法的领先国家之一。他认为，越南不仅是接收方，也为全球倡议贡献了经验。阮越雄先生还表示，近年来，多个国际研究项目已在越南“同一健康”框架内实施，其中包括由法国总统发起的“预防人畜共患病”倡议（PREZODE）。属于该倡议的项目正在太原省和同塔省等一些地方开展，旨在预防和控制人畜共患病，特别是阻止新发传染病的出现。

阮越雄认为，只有同时确保良好的协调、充足的资源以及在基层的有效实施，“同一健康”方法才能真正成为社会中广泛运行的运作模式，为预防未来疾病风险、可持续保护人类、动物和环境健康做出贡献。（完）

“同一健康”峰会于4月5日至7日在里昂举行，高级别会议于4月7日（世界卫生日）进行。本次“同一健康”峰会由法国政府主办，有20多个国家以及多位国家元首、国际组织、科学家和企业代表参与。峰会贯穿的主题是推动“同一健康”方法，强调人类、动物、植物健康与生态系统之间的紧密联系。峰会旨在将政治承诺转化为具体行动，涉及领域包括疾病预防、加强应对能力、控制抗生素耐药性、发展可持续粮食系统以及保护环境。

越通社
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