加快公共投资支出，助力经济增长

越通社河内——公共投资被视为 2026 年剩余季度越南经济增长的重要动力。然而，为充分发挥其增长引擎作用，亟需集中力量破解“瓶颈”，为企业，尤其是建筑行业企业的发展创造便利条件。



根据规划，2026年公共投资总资金规模将超过1000万亿越盾，其中国家预算安排约995.35万亿越盾，比2025年增加约93万亿越盾，充分彰显了越南政府以公共投资为主动力，坚定不移推动经济增长、力争全年实现10%以上增速的政治决心。



截至 2026 年第一季度末，到位金额达 110.3 万亿越盾（约占总理下达计划的 11%），无论是在占比还是绝对值上均高于去年同期。在全球经济形势波动的背景下，公共投资在维持第一季度 GDP 7.83% 的增长势头中发挥了关键作用。



2026年的公共投资将聚焦隆城国际机场、高速铁路、环线公路网、高速公路及奥林匹克体育城等战略性基础设施项目，以充分发挥其辐射带动效应。这不仅是政府的财政支出，更是为经济积累生产能力的过程，有助于降低物流成本，吸引外商直接投资和私人资本向新基础设施周边的卫星区域集聚。



为推动支出，政府及各部门、地方从年初起连续发布多项指导文件。最近，政府颁布了 第 89/NQ-CP 号决议，要求各级部门密切跟踪国际形势，主动进行政策响应，灵活且高效地应对突发问题，力争完成总理下达的 2026 年 100% 支出计划，确保每个项目公共投资资金到位进度。



尽管指导力度大，但第一季度的资金到位结果仍面临严峻瓶颈，导致许多建筑企业出现疲软迹象。



统计局数据显示，企业正面临多重挑战，其中 70.1% 的建筑企业承受原材料价格上涨的沉重压力，26.6% 的企业因供应链收紧和物流成本飙升而陷入困境，25.2% 的企业因基本建设欠款未能按期结算而面临巨大的财务压力，21.2%的企业反映生产经营资金短缺，16.2%的企业因征地拆迁进展缓慢导致施工进度滞后，19.9%的企业面临行政手续繁杂的困扰，18.7%的企业则遭遇高素质技术工人不足的难题。



针对上述问题，统计总局局长阮氏香指出，现阶段不宜仅依靠行政手段督促项目进度，而应出台具有实质效果的配套措施，包括：加强建筑材料价格调控，坚决解决工程款结算拖欠问题，保障承包企业资金回笼，同时加快推进征地拆迁工作，确保施工用地及时交付。她强调，唯有如此，建筑企业方能恢复经营活力，从而助力越南经济实现既定增长目标。（完）

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