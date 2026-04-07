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河内：中央法医精神病院案另26名嫌疑人被立案

河内市公安局于4月6日下午通报称，在中央法医精神病院及部分相关单位和地方发生的案件中，已对另外26名犯罪嫌疑人作出立案决定。

2013-2023年中央法医精神病研究院原院长吴文荣在公安机关。图自CACC
2013-2023年中央法医精神病研究院原院长吴文荣在公安机关。图自CACC

越通社河内——河内市公安局于4月6日下午通报称，在中央法医精神病院及部分相关单位和地方发生的案件中，已对另外26名犯罪嫌疑人作出立案决定。

据河内市公安局调查警察机关办公厅主任、PC02处处长陈青松大校介绍，2025年6月18日，调查警察机关以非法持有毒品、组织非法使用毒品、行贿、受贿、行贿中介、在执行公务时利用职权等罪名立案侦查。该案于2025年6月7日在中央法医精神病院（河内）和清化省被发现，最初有40名嫌犯被立案调查。

截至目前，调查机关对因弄虚作假篡改案卷和赌博两项罪名再起诉26名嫌犯，使嫌犯总数增至66人，涉及8项罪名。其中，中央法医精神病院有43名嫌犯，包括领导、原领导、干部、护理人员及保安；中央法医精神病院边和分院有2名嫌犯；北部山区法医精神病鉴定中心有3名嫌犯。此外，还有4名司法机关干部、1名河内精神病医院科室领导、4名属于强制治疗对象以及9名社会人员。

调查机关正在全国范围内核查近1300份存在可疑迹象的精神病鉴定档案，重点聚焦相关单位。经核实，多份鉴定结论被弄虚作假，缺乏客观性，导致犯罪对象被重新纳入依法处理范围。值得注意的是，部分嫌犯在强制治疗期间仍继续实施特别严重的犯罪行为。

调查过程中已追回超过100亿越南盾现金、近6万美元及多笔价值巨大的资产。公安机关确认，部分嫌疑人利用对精神病患者的刑事责任减免政策，与干部、医生勾结，弄虚作假鉴定结论。

据公安机关称，这是一起特别严重、复杂的案件，存在多名嫌疑人相互勾结以逃避刑事责任和执行义务的情况。河内市公安局正继续扩大调查，彻底处理相关人员，查清“假精神病”案件，并呼吁相关嫌疑人投案自首，以依法获得从宽处理。（完）

越通社
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