至2035年目标：安全运行宁顺省两座核电站

越南政府总理近日签署了关于加强节电措施和发展屋顶太阳能发电的第10/CT-TTg号指令。该指令明确指出：确保生产、商业和人民生活所需的安全、稳定、持续的电力供应，是经济增长和国家能源安全的关键、紧迫且至关重要的任务。