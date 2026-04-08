第十六届国会任期：越南政府组织结构

9日上午，政府总理范明政在政府关于各级行政单位整合重组工作以及建立两级地方政府组织模式的专题会议上发表讲话时要求，尽快安排资金，支付在组织架构调整中被裁撤或辞职人员的补偿；同时指导地方行政单位在整合过程中合理安排资产和基础设施。

11/09/2023 18:00

若是21世纪00年代初期，越南对英国人来说还是一个较为陌生的国度，那么现在，这个充满活力的东南亚国家已被许多英国企业和人民称为旅游和美食的天堂。这一转变离不开包括越英友好网络在内的两国两党政府组织和团体为增进越英友谊所做出的巨大贡献。