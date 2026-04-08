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日本媒体：越南追求增长与战略平衡

日本媒体4月7日报道称，越南国会已选举越共中央总书记苏林为新任国家主席。越通社驻东京记者援引《日本经济新闻》报道，越共中央总书记苏林以绝对赞成票当选国家主席。越共中央总书记同时担任国家主席将有助于加快决策进程，与其他国家元首进行平等对话。

越共中央总书记苏林以绝对赞成票当选国家主席。图自越通社
越共中央总书记苏林以绝对赞成票当选国家主席。图自越通社

越通社河内——日本媒体4月7日报道称，越南国会已选举越共中央总书记苏林为新任国家主席。越通社驻东京记者援引《日本经济新闻》报道，越共中央总书记苏林以绝对赞成票当选国家主席。越共中央总书记同时担任国家主席将有助于加快决策进程，与其他国家元首进行平等对话。

《日本经济新闻》还提到越南国会选举产生的其他重要领导职务。新任政府总理是原国家银行行长黎明兴。Vietjo网站称，新任政府总理黎明兴是越南历史上第二年轻的总理，仅次于已故总理范文同。

据日本媒体报道，在担任党内领导职务之前，新任总理黎明兴在越南国家银行工作了多年。2016年，黎明兴成为历史上最年轻的行长。据Vietjo网站，在2016年4月至2020年10月的任期内，黎明兴取得了灵活调控货币政策、稳定汇率、抑制通胀、特别注重处理坏账等突出成绩。此外，通过降息和推动资金流入生产经营等优先领域，他扶持了经济，为企业渡过困难实现发展创造了平台。

日本媒体还提到了对新一届领导班子的期望以及越南面临的挑战。据《日本经济新闻》，越南正努力摆脱对外国直接投资的依赖。发展半导体等高科技领域的本土企业至关重要。为了减少对外资的依赖，Vingroup和越南军队电信工业集团（Viettel）等大型集团被期望发挥关键作用。

《日本经济新闻》评论称，越南预计在2030年代后期结束“黄金人口”阶段。越共中央总书记、国家主席苏林正推动从依赖廉价劳动力的经济向技术和品牌等高附加值产业转型。

《日本经济新闻》在评价越南外交政策时认为，越共中央总书记、国家主席苏林将维持大国间的平衡外交政策。越南巧妙地保持了“不选边站”的立场，由此与许多国家和地区签署了多项贸易协定，意在吸引外国投资。外交的成功将直接影响越南经济增长。

在提及越日关系时，《日本经济新闻》认为，日本需要与越南新一届领导班子建立关系。鉴于新任总理黎明兴被视为一位了解日本的人士，日本舆论期待越南信任总理将成为推动两国关系的因素。（完）

越南国家主席苏林宣誓就职。图自越通社

世界各国致电祝贺越南新领导人

值此越共中央总书记苏林同志当选国家主席、黎明兴同志当选政府总理、陈青敏同志当选国会主席之际，老挝、中国、柬埔寨、古巴、俄罗斯、印度等各国领导人纷纷致贺电和贺信，表示热烈祝贺。

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#越共中央总书记 #国家主席 #苏林 #平衡外交政策 越南
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