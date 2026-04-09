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越南颁布2026-2030年性别暴力预防与应对行动计划

越南政府副总理范氏清茶4月6日签署第625/QĐ-TTg号决定，颁布2026-2030年性别暴力预防与应对行动计划（以下简称“行动计划”）。

从事社会工作的人员帮助一名女童学习。图自越通社
从事社会工作的人员帮助一名女童学习。图自越通社

越通社河内——越南政府副总理范氏清茶4月6日签署第625/QĐ-TTg号决定，颁布2026-2030年性别暴力预防与应对行动计划（以下简称“行动计划”）。

行动计划的总体目标是通过增强社会对性别暴力的认识在全国范围内减少性别暴力；扩大性别暴力受害者支持服务的模式，确保所有公民，尤其是遭受性别暴力的妇女和女孩都能及时获得保护与支持服务，且能够生活在安全、平等、无暴力的环境中。

具体目标为，到2030年，全部性别暴力受害者被及时发现，并至少获得一项适合的支持服务；每个直辖市和省份建设至少5个达到标准、符合当地实际情况的社区避难场所。

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胡志明市的一个社区避难场所。图自越通社

此外，60%的直辖市和省份建立跨部门预防和应对性别暴力协作机制；全部直辖市和省份在接收、管理和协助性别暴力受害者方面采用在线接待或应用信息技术；全部教育机构制定并实施校内预防、发现及应对性别暴力流程；全部企业根据《劳动法》及相关指导文件，制定或整合防止职场骚扰的相关内容；80%的从事社会工作干部、公务员、员工及合伙人接受培训，增强其对预防和应对性别暴力的知识，并掌握为性别暴力受害者提供专业援助和法律支持的技能等。

为实现上述目标，行动计划提出了五项具体任务和解决方案，即促进宣传与教育方式的创新，以有效预防和应对性别暴力；引导并推广性别暴力受害者支持服务模式；加强监督检查工作，携手抓好性别暴力的预防与应对工作；开展培训活动，提升性别暴力预防与应对能力；在预防和应对性别平等方面加强国际合作并应用数字化转型等。（完）

越通社
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