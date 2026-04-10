越南开发“银发经济”：将人口老龄化挑战转化为增长动力

越共中央政治局于2024年12月22日签发关于科技突破性发展、创新创意和国家数字化转型的第57号决议明确指出：数字基础设施必须先行一步，发挥其作为数字经济、数字社会及数字政府发展的基石作用。在此背景下，越南5G网络的部署与发展，不仅是技术层面的飞跃，更是推动经济可持续增长、提升国家竞争力、支撑工业化与现代化进程的关键引擎。