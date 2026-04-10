越南开发“银发经济”：将人口老龄化挑战转化为增长动力

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庆和省率先推进绿色可持续旅游发展
凭借完善的交通基础设施、达到国际标准的美丽海湾以及多样化的旅游生态系统，庆和省被评为越南领先的海洋旅游中心之一。为跻身国际和地区一流旅游目的地行列，该省正努力完善战略性基础设施，加大招商引资力度，大力开发高端、专业化旅游产品。
在数字时代保护与传播越南文化
在每个国家的发展进程中，文化始终是社会的精神基础。文化滋养和引导人们树立价值观，同时有助于塑造人们的品格。凭借坚实的文化基础，社会不仅能够实现经济发展，还能保持自身的文化特色、道德规范以及长期的稳定。
青年——数字化转型进程中的先锋力量
数字化转型正成为必然的发展趋势，为推动增长模式转型、提升治理能力和人民生活质量注入重要动力。在这一进程中，青年凭借其知识优势、对科技的快速适应能力以及创新精神，勇当先锋力量。从协助民众获取数字服务、向社区传播数字技能，到创新创业，越南青年正为将数字化转型落到实处做出重要贡献。
教育、医疗、社会保障成就为越南稳步发展奠定坚实基础
秉持以人民为中心的方针，越南在教育、医疗、社会保障等领域取得显著成就。2025年多维贫困率降至约1.3%，医保覆盖率达95%以上，人均预期寿命约74.8岁，为迈向高收入国家奠定坚实基础。
胡志明市发展绿色卫星城市
按照建设多中心、多功能“超级都市”的发展方向，随着城市空间在行政区划合并后大幅拓展，胡志明市将在外郊地区及原平阳省、原巴地头顿省等区域规划建设卫星城市，并推广以公共交通为导向的开发模式，以优化新城市空间布局、缓解中心城区压力。生态城市和绿色城市将成为这些卫星城市的发展方向。
国会及人民议会选举：为国家重大节日做好万全准备
2026 年 3 月 15 日（星期日），全国选民将参加第十六届国会代表和 2026-2031 年任期各级人民议会代表选举。
第57号决议：将5G网络打造为数字经济发展的先遣力量
越共中央政治局于2024年12月22日签发关于科技突破性发展、创新创意和国家数字化转型的第57号决议明确指出：数字基础设施必须先行一步，发挥其作为数字经济、数字社会及数字政府发展的基石作用。在此背景下，越南5G网络的部署与发展，不仅是技术层面的飞跃，更是推动经济可持续增长、提升国家竞争力、支撑工业化与现代化进程的关键引擎。
越南妇女在经济版图上的作用与印记
越南妇女始终是国家经济发展进程中不可或缺的重要力量。如今，越南妇女广泛参与众多经济领域：从小规模生产、经营、服务，到创新创业、集体经济发展、数字经济、绿色经济、循环经济、普惠金融等。
越南国会历史上的15次选举
越南迄今共举行了15次国会选举。每一次选举虽处于不同历史背景之下，但都充分体现了人民对党和国家的愿望与信心，同时彰显了国会在政治体系中的核心地位，以及其在建设越南社会主义法治国家进程中的重要作用。
发展沿海森林 推动绿色经济
“2021-2030年保护和开发沿海地区森林，应对气候变化并促进绿色增长”方案实施5年来，已取得可喜成绩，体现了全国范围内恢复和发展绿色屏障——沿海森林的巨大努力。
基础设施突破为越南富强发展拓展空间与动力
在革新与融入进程中，基础设施被确定为越南经济的“命脉”，在引领增长和拓展发展空间方面发挥关键作用。
现代生活中的越南三地年饭风味
对越南人而言，春节年饭仍是文化记忆、民俗习惯与生活哲理中的最完整载体。在现代生活的奔流中，随着生活节奏日益加快，重现并守护传统的春节盛宴，不仅是复刻一道道佳肴，更是一场放慢生活节奏的旅程。在这里，人们得以与记忆共生，与根源连接。然而，越南北、中、南三地的春节盛宴则各有千秋。
2026年丙午年春节的新春气息传遍越南各地
2026年丙午年春节正步步临近。在全国人民齐心协力、以最高决心通过最务实的行动将越共十四大决议付诸实施的时刻，丙午年春节的意义显得更加突出。
价值时代中的越南咖啡——从定位能力到国家价值空间
历经一个多世纪的形成与发展，越南咖啡产业积淀深厚，稳居全球最大咖啡生产国行列。2025—2035年期间，随着全球市场朝着绿色、透明和负责任方向重构，作为一个原料供应强国，越南面临着从全球咖啡产业链中的“产量供应国”向 “价值共创伙伴”转型的迫切要求。
第80-NQ/TW号决议：文化成为引领民族未来的力量
越南文化始终如同一条源远流长的精神血脉，滋养着民族的灵魂、智慧与本领。从充满民间韵味的歌谣、凝聚社区精神的传统节庆，到被世界认可的物质和非物质文化遗产，文化早已成为越南社会的重要精神根基。
从决议到实践：“民富、国强、民主、公平、文明”目标——向人民作出的庄重承诺
越共十四大任期是极其重要的阶段，是国家两个“百年战略目标”具有决定意义的承前启后时期。十四大决议明确确定了下一任期及后续阶段的目标、方向和重大措施。
第57号决议：确立在数字时代中的引领作用
经过一年实施，第57-NQ/TW号决议已真正落地生根，从认识到行动、从城市到基层均发生显著变化，为新发展阶段奠定了坚实基础。
使国际贸易成为越南可持续发展的动力
凭借2025年进出口总额达到9200亿美元，越南正式跻身全球贸易规模前15名，标志着越南经济在全球经济一体化进程和40年革新事业中迈出了重要发展步伐。国际贸易已经并继续成为越南经济增长的重要动力。
党的英明领导是决定越南革命一切胜利的首要因素
越南共产党成立于1930年2月3日，是历史发展的必然转折点。党的诞生是我国、我国人民在保卫国家、建设和发展进程中具有里程碑意义的辉煌标志。
三项国家目标计划：推动农村和山区可持续发展的重要杠杆
越南国会于2025年12月11日通过了关于批准2026—2035年全国新农村建设、少数民族和山区可持续减贫和经济社会发展国家目标计划投资主张的第257/2025/QH15号决议。该决议充分彰显国会和政府对贯彻落实党和国家目标，让人民群众，特别是少数民族过上温饱和幸福生活的高度决心。