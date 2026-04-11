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国会主席陈青敏与夫人同教皇利奥十四世及代表们合影。图自越通社
国会主席陈青敏拜会教皇利奥十四世。图自越通社
国会主席陈青敏向教皇利奥十四世转交越共中央总书记、国家主席苏林的信函。图自越通社
国会主席陈青敏与夫人和教皇利奥十四世合影。图自越通社
国会主席陈青敏向教皇利奥十四世转交越共中央总书记、国家主席苏林的信函。图自越通社
国会主席陈青敏拜会教皇利奥十四世
2026年4月11日下午（当地时间），在梵蒂冈宗座宫，越南国会主席陈青敏拜会了教皇利奥十四世。
2026年04月11日星期六 19:33
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