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学生体验木版印刷。图自越通社
学生体验木版印刷。图自越通社
刻有汉字和喃字的木版仍保持原版。图自越通社
刻有汉字和喃字的木版仍保持原版。图自越通社
木版内容不仅反映佛教经典，还蕴含数百年来的医学、文学及社会生活知识。图自越通社
木版内容被印刷成书。图自越通社
木版被陈列展示供公众参观。图自越通社
永严寺属于安子—永严—昆山—劫泊名胜遗迹群体，已被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。图自越通社
木版被陈列展示供公众参观。图自越通社
木版内容不仅反映佛教经典，还蕴含数百年来的医学、文学及社会生活知识。图自越通社
北宁省：永严寺木版价值与世长存
位于越南北宁省的永严寺目前保存着3050块木版。这不仅是珍贵的资料遗产，更是越南民族文化、历史与思想深度的证明。
2026年04月10日星期五 08:19
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