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榄李落叶从绿色、枯黄转为一片白色，营造出诗意迷人的景观。图自越通社
榄李落叶从绿色、枯黄转为一片白色，营造出诗意迷人的景观。图自越通社
大鱼湖红树林——“绿色之肺”，为当地居民社区营造清新的生态环境。图自越通社
大鱼湖红树林——“绿色之肺”，为当地居民社区营造清新的生态环境。图自越通社
大鱼湖红树林是多种鸟类栖息筑巢的家园。图自越通社
大鱼湖红树林是多种鸟类栖息筑巢的家园。图自越通社
位于广义省万祥乡顺福村的大鱼湖红树林面积超过100公顷，特有榄李树种。图自越通社
位于广义省万祥乡顺福村的大鱼湖红树林面积超过100公顷，特有榄李树种。图自越通社
大鱼湖红树林中的榄李古树群。图自越通社
大鱼湖红树林中的榄李古树群。图自越通社
自恢复以来，大鱼湖红树林吸引了多种鸟类前来筑巢。图自越通社
自恢复以来，大鱼湖红树林吸引了多种鸟类前来筑巢。图自越通社
榄李古树群为大鱼湖咸水潭创造了清凉的绿色空间。图自越通社
榄李古树群为大鱼湖咸水潭创造了清凉的绿色空间。图自越通社
大鱼湖在挡风防沙方面发挥着重要作用，是珍贵的“绿色之肺”，为当地居民社区营造清新的生态环境。图自越通社
大鱼湖在挡风防沙方面发挥着重要作用，是珍贵的“绿色之肺”，为当地居民社区营造清新的生态环境。图自越通社
通往大鱼湖红树林的道路沿着翠绿的稻田延伸。图自越通社
通往大鱼湖红树林的道路沿着翠绿的稻田延伸。图自越通社
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广义省：大鱼湖红树林——原始迷人的“绿色之肺”

位于广义省顺福村的大鱼湖红树林面积超过100公顷。来到这里，游客将在向导带领下乘船参观榄李林，体验原始迷人的大自然生活。

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