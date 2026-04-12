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石榴粽的外壳由嫩糖棕叶精细编织而成，工艺讲究，为安江省七山地区高棉族传统糕点增添独特亮点。图自 越通社
石榴粽的外壳由嫩糖棕叶精细编织而成，工艺讲究，为安江省七山地区高棉族传统糕点增添独特亮点。图自 越通社
高棉族妇女在艺人娘芳的家中学习编织石榴粽外壳的技艺。图自 越通社
高棉族妇女在艺人娘芳的家中学习编织石榴粽外壳的技艺。图自 越通社
过去，石榴粽仅在高棉族重要节庆中制作，如传统新年（Chôl Chnăm Thmây）和报孝节（Sene Dolta）等；如今，随着需求增长，该糕点已成为当地特色礼品。图自 越通社
过去，石榴粽仅在高棉族重要节庆中制作，如传统新年（Chôl Chnăm Thmây）和报孝节（Sene Dolta）等；如今，随着需求增长，该糕点已成为当地特色礼品。图自 越通社
石榴粽巧妙融合糯米、白豆、熟花生与椰丝，辅以糖盐调味，口感层次分明。图自 越通社
石榴粽巧妙融合糯米、白豆、熟花生与椰丝，辅以糖盐调味，口感层次分明。图自 越通社
采用嫩糖棕叶作外壳，不仅在蒸煮过程中散发独特清香，也使糕体更加软糯有韧性。图自 越通社
采用嫩糖棕叶作外壳，不仅在蒸煮过程中散发独特清香，也使糕体更加软糯有韧性。图自 越通社
石榴粽小巧方正，顶部翘起如花瓣绽放，形似成熟的石榴，寓意生活富足、幸福美满。图自 越通社
石榴粽小巧方正，顶部翘起如花瓣绽放，形似成熟的石榴，寓意生活富足、幸福美满。图自 越通社
这些石榴粽堪称精致的“艺术品”，凝聚了安江省高棉族妇女的巧手匠心。图自 越通社
这些石榴粽堪称精致的“艺术品”，凝聚了安江省高棉族妇女的巧手匠心。图自 越通社
艺人娘芳细致编织每一个石榴粽外壳，展现出高棉族女性娴熟精湛的手工技艺。图自 越通社
艺人娘芳细致编织每一个石榴粽外壳，展现出高棉族女性娴熟精湛的手工技艺。图自 越通社
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探访安江 品尝独特石榴粽风味

来到安江七山地区，游客不仅为壮丽的自然风光所吸引，更被当地独具特色的饮食文化所打动，其中石榴粽（Kà tum）尤为代表。

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#高棉族 #少数民族 #传统美食 #越南文化 #80号决议

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