Vietnam+ (VietnamPlus)
Tiếng Việt
English
Français
Español
中文
Русский
Multimedia
图片
图表新闻
Mega Story
视频
播客
石榴粽的外壳由嫩糖棕叶精细编织而成，工艺讲究，为安江省七山地区高棉族传统糕点增添独特亮点。图自 越通社
高棉族妇女在艺人娘芳的家中学习编织石榴粽外壳的技艺。图自 越通社
过去，石榴粽仅在高棉族重要节庆中制作，如传统新年（Chôl Chnăm Thmây）和报孝节（Sene Dolta）等；如今，随着需求增长，该糕点已成为当地特色礼品。图自 越通社
石榴粽巧妙融合糯米、白豆、熟花生与椰丝，辅以糖盐调味，口感层次分明。图自 越通社
采用嫩糖棕叶作外壳，不仅在蒸煮过程中散发独特清香，也使糕体更加软糯有韧性。图自 越通社
石榴粽小巧方正，顶部翘起如花瓣绽放，形似成熟的石榴，寓意生活富足、幸福美满。图自 越通社
这些石榴粽堪称精致的“艺术品”，凝聚了安江省高棉族妇女的巧手匠心。图自 越通社
艺人娘芳细致编织每一个石榴粽外壳，展现出高棉族女性娴熟精湛的手工技艺。图自 越通社
探访安江 品尝独特石榴粽风味
来到安江七山地区，游客不仅为壮丽的自然风光所吸引，更被当地独具特色的饮食文化所打动，其中石榴粽（Kà tum）尤为代表。
2026年04月12日星期日 09:00
Zalo
Facebook
Twitter
收藏
打印
Copy link
关注 VietnamPlus
#高棉族
#少数民族
#传统美食
#越南文化
#80号决议
相关新闻
安江省独特的粉色寺庙：杭贡寺
05/04/2026 09:00
越南安江七山地区茶帕寺宁静之美
20/03/2026 08:15
高棉族同胞织锦手工艺村发展遗产经济
17/02/2026 14:00
国会和各级人民议会选举：发挥高棉族同胞中的威望人士作用
04/03/2026 14:31
安江省推动社区旅游向专业化、特色化方向发展
01/02/2026 09:00
拜月节——高棉族文化中独具魅力的传统节庆
07/11/2025 10:02
赛龙舟——越南南部高棉族同胞的传统体育运动
07/11/2025 08:15
国会主席陈青敏拜会教皇利奥十四世
11/04/2026 19:33
广义省：大鱼湖红树林——原始迷人的“绿色之肺”
11/04/2026 09:00
北宁省：永严寺木版价值与世长存
10/04/2026 08:19
海防造船工业：以创新驱动实现融合发展
09/04/2026 08:15
撞山扇子村努力传承传统手工艺
08/04/2026 08:15
政府总理黎明兴宣誓就职
07/04/2026 15:33
越南第十六届国会第一次会议：国会选举政府总理
07/04/2026 15:07
越南国家主席苏林宣誓就职
07/04/2026 09:54
越南第十六届国会第一次会议：国会选举国家主席
07/04/2026 09:30
宣光省：热闹非凡、充满乡村情怀的集市
07/04/2026 08:15
第十五届国会主席陈青敏正式当选为第十六届国会主席
06/04/2026 11:53
第十六届国会第一次会议召开之前，党和国家领导前往胡志明主席陵墓敬献花圈
06/04/2026 08:55
第十六届国会第一次会议隆重开幕
06/04/2026 08:39
营角——庆和省 “微型沙漠”
06/04/2026 08:15
山罗早熟李子丰收价高 果农增收喜气洋洋
04/04/2026 09:00
“快闪”集市守护钟村斗笠制作百年工艺
03/04/2026 08:15
越南水产业向高科技、绿色与可持续方向发展
02/04/2026 08:15
慈孝寺——顺化古都著名的名胜古迹
01/04/2026 08:15
当代芭蕾舞剧《楮皮纸》：西方艺术与越南文化符号的交融
31/03/2026 08:15
山罗山楂花节热闹举行
30/03/2026 08:15
下载更多
主页
时政
时评
国际
经济
社会
体育
文化
科技
环保
旅游
媒体中心
Mega Story
图表新闻
图片
视频
播客