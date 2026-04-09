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经过数千小时的劳动，船舶逐渐成型，从最初零散的钢板做到结构完整。图自越通社
在白藤造船厂车间内，钢结构体系与桥式起重机持续运转，每天都有数百名工人参与各道造船工序。图自越通社
在施工现场，每一位工人都是重要的一环，在机械与材料之间辛勤作业。图自越通社
在施工现场，每一位工人都是重要的一环，在机械与材料之间辛勤作业。图自越通社
钢材模块在车间集中堆放，为船体加工做好准备。图自越通社
从设计到封闭式加工流程，基于劳动者的经验与现代设备操作能力，造就了符合国际标准的钢制船舶。图自越通社
模块结构焊接工序对技术要求极高，精度接近绝对标准。图自越通社
船舱区域施工全景，多个工人班组协同进行安装与作业。图自越通社
白藤造船厂工人正在进行专用储罐防锈喷涂作业。图自越通社
海防造船工业：以创新驱动实现融合发展
从设计到封闭式加工流程，劳动者的经验与对现代化设备的熟练掌控已经打造出达到国际标准的钢制船舶。
2026年04月09日星期四 08:15
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