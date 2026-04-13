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如今，这条道路仍被当地居民用于往返田间劳作。图自 越通社
帕维古石道修建于20世纪初，由法国人勘测设计并施工，旨在服务于殖民开发活动。图自 越通社
这条拥有逾百年历史的古石道遗迹，见证着岁月变迁。图自 越通社
帕维古石道穿越原始森林，把莱州省与老街省的两个村落连接起来。图自 越通社
近年来，莱州省与老街省联合开展调研，提出帕维古石道旅游开发利用方案。图自 越通社
历经岁月与战火洗礼，如今这条古道尚存约17公里。图自 越通社
古石道上铺设着约50至70厘米的石块，青苔斑驳，隐于落叶之下。图自 越通社
游客在途中驻足休憩时，可品尝由当地居民制作的各类西北特色美食。图自 越通社
路面由紧密铺设的石块构成，道路宽度约3米。图自 越通社
激活越南北部古石道绿色旅游发展潜力
帕维古石道（Pavie）曾是连接莱州省与老街省的重要交通动脉，于20世纪初设计修建。
2026年04月13日星期一 08:15
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