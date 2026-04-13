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如今，这条道路仍被当地居民用于往返田间劳作。图自 越通社
如今，这条道路仍被当地居民用于往返田间劳作。图自 越通社
帕维古石道修建于20世纪初，由法国人勘测设计并施工，旨在服务于殖民开发活动。图自 越通社
帕维古石道修建于20世纪初，由法国人勘测设计并施工，旨在服务于殖民开发活动。图自 越通社
这条拥有逾百年历史的古石道遗迹，见证着岁月变迁。图自 越通社
这条拥有逾百年历史的古石道遗迹，见证着岁月变迁。图自 越通社
帕维古石道穿越原始森林，把莱州省与老街省的两个村落连接起来。图自 越通社
帕维古石道穿越原始森林，把莱州省与老街省的两个村落连接起来。图自 越通社
近年来，莱州省与老街省联合开展调研，提出帕维古石道旅游开发利用方案。图自 越通社
近年来，莱州省与老街省联合开展调研，提出帕维古石道旅游开发利用方案。图自 越通社
历经岁月与战火洗礼，如今这条古道尚存约17公里。图自 越通社
历经岁月与战火洗礼，如今这条古道尚存约17公里。图自 越通社
古石道上铺设着约50至70厘米的石块，青苔斑驳，隐于落叶之下。图自 越通社
古石道上铺设着约50至70厘米的石块，青苔斑驳，隐于落叶之下。图自 越通社
游客在途中驻足休憩时，可品尝由当地居民制作的各类西北特色美食。图自 越通社
游客在途中驻足休憩时，可品尝由当地居民制作的各类西北特色美食。图自 越通社
路面由紧密铺设的石块构成，道路宽度约3米。图自 越通社
路面由紧密铺设的石块构成，道路宽度约3米。图自 越通社
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激活越南北部古石道绿色旅游发展潜力

帕维古石道（Pavie）曾是连接莱州省与老街省的重要交通动脉，于20世纪初设计修建。

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#山区 #旅游 #越南美景

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