推动越老柬合作关系全面发展

越通社河内——应老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong）和柬埔寨人民党（CPP）副主席、中央常务委员会主席赛冲（Samdech Say Chhum）的邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团于4月9日和10日分别对老挝和柬埔寨进行正式访问。



在为期2天的工作访问中，陈锦秀一行在老柬两国开展了20多项活动。越共中央政治局委员、外交部长黎怀忠表示，此次访问取得了圆满成功，并具有深远意义。



促进越老全面合作



访问期间，陈锦秀会见了老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里（Thongloun Sisoulith），与老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰举行会谈，会见老挝总理宋赛·西潘敦（Sonexay Siphandone）。



双方在各场会谈和会见中分享了有关建党整党、反腐败、反消极、提升党组织领导力和战斗力以及巩固民众信心等方面的经验，并达成多项共识。双方一致同意保持高层和各级代表团的互访，有效落实所达成的协议，促进两个经济体的对接，加强贸易与投资的合作，鼓励越南企业加大对老挝的投资力度，提高教育、培训和人力资源的合作质量，加强两国各地方之间的对接，加强国防安全合作，打击跨境犯罪、毒品犯罪及网络犯罪等。



两国将配合为2027年越老友好团结年，越老建交65周年（1962-2027）及《越老友好合作条约》签署50周年（1977-2027）等纪念活动做好准备。



进一步加强越柬经济对接



越南与柬埔寨关系正在强劲发展。在访问柬埔寨期间，柬埔寨领导人衷心感谢越南党、国家、军队和人民为该国于1979年1月7日摆脱波尔布特种族灭绝制度以及柬埔寨建设与发展事业所给予积极的帮助。



越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀会见柬埔寨首相洪玛奈。图自越通社

与赛冲同志举行会谈时，双方一致同意维持两党、两国高层及各部门间的接触与信息共享，对双方共同关心的问题及时提供参谋意见，从而继续巩固双方政治互信和互相理解。



除了国防安全的合作外，双方同意朝着全面、可持续和互惠互利方向促进两个经济体的对接，努力让双边贸易额早日达到200亿美元。双方将于2027年配合举行纪念两国建交60周年的活动。



两国领导人还就加强教育培训、努力完成勘界立碑工作，建设和平、友好、合作和可持续发展的边界线达成一致。



值此机会，陈锦秀建议柬方继续解决越裔柬埔寨人的法律地位问题，保障他们的生活稳定，为柬埔寨以及两国关系的发展作出积极贡献。



共同发展的坚实基础



总体而言，当前越老柬关系建立在高度政治互信、日益深广的经济合作及日益紧密的民间交流等三大支柱之上。这是三国共同发展的坚实基础。



访问老挝和柬埔寨期间，陈锦秀与越南人社群、企业和团体代表会面，强调，越南的一贯政策是将旅居海外越南人视为不可分割的一部分，加强完善相关政策，保护他们的合法权益。



凭借三党、三国领导人的高度政治决议和越老柬三国人民传统团结和密切相连的关系，陈锦秀此访将为巩固与提升三国友谊和全面合作关系作出贡献，致力于地区乃至世界的和平、稳定、合作与可持续发展。（完）