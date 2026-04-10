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越南政府总理黎明兴致信祝贺高棉同胞传统新年

值此越南高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）来临之际，政府总理黎明兴4月10日向全体棉族同胞和僧侣致贺信。

芹苴市高棉族同胞喜迎传统新年。图自越通社
芹苴市高棉族同胞喜迎传统新年。图自越通社

越通社河内——值此越南高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）来临之际，政府总理黎明兴4月10日向全体棉族同胞和僧侣致贺信。

黎明兴强调，越南是一个多民族国家，其中拥有独特、特色文化的高棉族同胞是54个民族共同体中不可分割的一部分。怀着炽热的爱国传统，高棉族同胞始终相信党和国家的领导，与全国人民团结一心，为建设和保卫祖国的事业作出积极贡献。

黎明兴重申，越南党、国家始终确定民族、宗教工作具有重要战略地位，是全党、全民、全军、各级、各部门和整个政治体系的任务。巩固和发扬全民族大团结，其中宗教团结任务是关键因素，有助于推动越南进入富裕、繁荣、文明、幸福的新纪元。

多年来，在党和国家的关心下，包括高棉族同胞在内的少数民族和山区同胞的物质和精神生活不断提高。基础设施投资明显加强、农村面貌日益焕然一新，文化得到保护和发扬，有助于一贯落实平等、团结、互助、共发展的民族政策，巩固同胞们对党和国家的信心。

黎明兴表示，2026年具有重要意义，是国家进入新发展阶段的起始之年。这一年，越南成功地召开了党的第十四次全国代表大会，选举产生了第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表。同时，这也是实施2026-2035年阶段新农村建设、可持续减贫和少数民族与山区经济社会发展国家目标计划的第一年。

本着这一精神，政府总理建议各级各部门以及各地方继续扎实贯彻落实党和国家的主张政策，重点抓好中央书记处2018年1月10日签发的《关于加强新形势下高棉族同胞地区民族工作的第19-CT/TW号指示》落实。

各部委、行业及地方需充分、及时落实各项社会保障政策，切实关照高棉族同胞的生活，特别是优抚家庭、为国立功者、贫困户及困难群众，确保高棉族同胞度过一个团结、欢乐、健康、安全、节俭的2026年传统新年。

未来，越南进入新发展阶段，机遇与挑战并存，黎明兴总理相信，高棉族同胞、同志及各位高僧大德将继续发扬爱国传统、团结精神，维护和传播美好的文化和信仰价值；与全党、全民、全军同心协力，克服困难，在革新和融合的道路上稳步前进，胜利实现越共十四大决议，为提高人民生活、保障社会民生、不让任何人掉队作出贡献，朝着建设雄强、繁荣、幸福的越南祖国迈进。（完）

越通社
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