越老和越柬具有战略意义的特别紧密传统关系

越通社河内——越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团圆满结束了自4月9至10日对老挝人民民主共和国和柬埔寨王国进行正式访问。值此机会，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠就此次访问取得的突出成果接受了随团记者的采访。



黎怀忠表示，这是陈锦秀同志就任中央书记处常务书记后的首次出访，且在越共十四大、第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举、国家领导机构完善之后进行的。此次访问取得了圆满成功，并具有多重深远意义。



第一，此访体现了越南党、国家和人民对越老和越柬具有战略意义的特别密切传统关系的高度重视。



第二，在此访期间，陈锦秀同志与老挝和柬埔寨领导人介绍各自国情，进而加强互相理解。老挝和柬埔寨两国领导人相信在以苏林总书记、国家主席为首的越南共产党领导下，越南将继续取得新成就。



第三，此访有助于加强政治互信。越南与老挝和柬埔寨领导人就有效落实高层协议的具体措施和方向交换了意见，其中同意配合应对中东危机带来的影响。



第四，陈锦秀同志还与旅居老挝和柬埔寨越南人和企业代表会面，倾听他们的心思和愿望，同时会见曾经在越留学的柬埔寨学生，进一步加深越南与老挝和柬埔寨的友谊。



黎怀忠认为，在陈锦秀同志此次访问期间所取得的成果基础上，越南将与老柬两国紧密配合，维持党、国家等渠道的频繁互访，加强互相理解和互信，加强合作效果，共同解决新问题。



有效落实双边合作协议和开展双边合作机制，加强党际合作，促进各部委及地方间的协作；加强贸易、投资、基础设施建设、金融银行及供应链的对接，助力三国企业扩大合作，实现将越老贸易额早日达到100亿美元，越柬贸易额达到200亿美元的目标。



此外，越南还同老柬两国密切配合打击边境保护和跨国犯罪、毒品犯罪、网络犯罪及高科技犯罪等各种犯罪；共同办好2027年越老建交65周年、《越老友好合作条约》签署50周年以及越柬建交60周年等纪念活动，弘扬三党三国之间传统友谊、密切团结和互相帮助关系的价值；加强信息宣传，提高人民的认识，巩固社会基础，培育三国友谊，在发展越老和越柬关系中凝聚三国人民的共识并争取人民群众的支持。



此次访问体现了越老柬三党、三国领导人将传统睦邻友好关系提升至新高度的极高政治决心，为地区乃至世界的和平、稳定、繁荣与发展作出积极贡献。（完）