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国会主席陈青敏启程出席IPU-152大会并访问意大利、土耳其

应各国议会联盟主席图利娅·阿克松、秘书长马丁·纯贡的邀请，4月11日凌晨，越南国会主席陈青敏偕夫人率领越南高级代表团离开河内，启程赴土耳其伊斯坦布尔。

越南国会主席陈青敏偕夫人率领越南高级代表团离开河内，启程赴土耳其伊斯坦布尔。图自越通社
越南国会主席陈青敏偕夫人率领越南高级代表团离开河内，启程赴土耳其伊斯坦布尔。图自越通社

越通社河内——应各国议会联盟主席图利娅·阿克松、秘书长马丁·纯贡的邀请，4月11日凌晨，越南国会主席陈青敏偕夫人率领越南高级代表团离开河内，启程赴土耳其伊斯坦布尔。

代表团此行将出席第152届各国议会联盟大会，在土耳其开展一系列双边活动。陈青敏一行于4月11日至17日对意大利共和国进行正式访问。

陪同陈青敏主席出访的代表团成员包括多位越共中央委员：国会秘书长、国会办公厅主任黎光孟；国会民族委员会主席林文敏；国会文化与社会委员会主任阮得荣；国会国防、安全与对外委员会常务副主任武海河；国防部副部长阮文贤上将；公安部副部长黎文线上将；金瓯省委书记阮胡海；乂安省委书记阮克慎；宁平省委书记陈辉俊；同奈省省委常务副书记、省人民议会主席孙玉幸；胡志明市市委副书记、市人民议会主席武文明；以及越南军队工业电信集团董事长兼总经理曹德胜中将。

此外，中央候补委员、国家审计署副审计长裴国勇，外交部副部长邓黄江，越南驻意大利大使阮芳英，越南驻土耳其大使邓氏秋河等也随团出访。

此次出访是陈青敏在越共十四大、第十六届国会选举及新一届国家机构完成组建后的首次正式出访。此行是对越共十四大对外路线的及时有效落实，有助于彰显越南在新时期的国家定位与外交思维。

此次访问体现了越南对多边主义和国际法至上原则的坚定支持，展现了对各国议会联盟（IPU）的高度重视与负责任参与。同时，此访也表明越南一贯重视并希望不断深化与意大利、土耳其等重要伙伴的关系，推动双边合作走深走实、取得更加务实有效的成果。（完）

越通社
#各国议会联盟主席 #秘书长 #越南国会主席陈青敏
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