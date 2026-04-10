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从低空经济开辟增长新空间

从低空经济开辟增长新空间

从低空经济开辟增长新空间。图自越通社
从低空经济开辟增长新空间。图自越通社

越通社河内——低空经济正作为越南的一个新发展方向而兴起，开辟了基于技术和数据的增长空间。根据政府总理第2815/QĐ-TTg号决定，无人机（UAV）被列入六大优先发展的战略技术产品目录，这被视为发展相关领域的开路先锋。

与此同时，服务于低空经济的若干基础技术也被列入第1131/QĐ-TTg号决定中的11个国家战略技术群。这些技术对经济社会发展及国防安全具有迅速的影响；同时有助于实现越共中央政治局关于科学技术发展突破、创新协作和国家数字化转型的第57号决议目标。

在当前背景下，无人机不仅是技术趋势，正逐渐成为越南新增长模式的重要组成部分。

在战略技术生态系统中的定位

低空经济是指在低空空域（通常在1000米以下）内开展的各项经济活动，主要依托无人机、小型飞机、直升机等飞行器，并结合低空空中交通管理及控制系统。这不仅是单一的飞行活动，而是一个完整的生态系统，涵盖了设备研发、基础设施建设、运营服务以及各类生产生活应用。

实际上，低空经济正日益广泛地应用于物流配送、现代农业、测绘勘察、环境监测、应急救援以及紧急医疗等诸多领域。通过大规模部署，这些活动不仅有助于提高生产效率、降低成本、缩短作业时间，还能扩大服务供应链，形成一系列新兴职业与行业。

该战略明确将发展无人机（UAV）视为掌握核心技术并形成新兴高科技产业的迫切需求。其中，无人机被视为21世纪的突破性技术，是一项综合性产业，它将对低空交通产生深远变革，其意义堪比20世纪的汽车。

为了在无人机发展中实现技术自立自强，越南的目标是研究、掌握并逐步实现设计与制造核心技术的完全自主，包括飞控系统（Flight Controller）、边缘侧AI处理芯片、数据传输系统及运行软件。在这一进程中，政府发挥着确定使命与率先应用的引导作用，以创造引领性市场；而企业则是落实任务并形成全球竞争力的核心力量。

从试点到完善政策

科学技术部副部长裴黄方评价称，低空经济是一个新兴领域，具有高度的跨学科性，发展空间广阔。目前无人机技术已广泛应用于多个地方、多个领域。因此，该方案的核心在于构建具体的应用模式，以评估将无人机整合至经济活动后的实际效能。

专家们还评价称，目前无人机应用方式高度契合第57号决议精神，即强调以实际结果和成效作为衡量标准；接受试点、接受有控风险，以此推动新模式的发展。此外，地方试点将提供重要的实践数据，为今后制定技术标准与规范体系，以及完善无人机生产、测试与运行的法律框架奠定基础。

通过这种将战略技术支柱与具体政策相结合的新方式，越南的低空经济正逐步成为基于科学技术与创新协作重构增长模式的新方向。（完）

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越通社
#低空经济 #增长新空间 #无人机 #飞控系统
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