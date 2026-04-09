越南为东盟知识产权合作工作组会议作出积极贡献

越通社河内——据越通社驻雅加达记者报道，东盟知识产权合作工作组第78次会议（AWGIPC 78）于4月6日至10日在印度尼西亚巴厘岛举行。会议集中评估了上一阶段知识产权合作成果，并制定了2026-2030年阶段的新战略。



本次会议的讨论重点是落实《2026-2030年东盟知识产权行动计划》（AIPRAP），旨在推动整个地区的数字化转型并加强治理效能。



东道国印度尼西亚提议制定一项具有法律约束力的法律工具，旨在加强数字环境下的著作权使用费治理。



会上，东盟各成员国更新了2025年的突出成果及2026年的优先事项。

会议现场。图自越通社

越南文化体育与旅游部著作权局副局长范氏金莺在接受越通社驻印尼记者采访时表示，越南已汇报2025年取得的成就，其中值得关注的是国会以高票通过了《知识产权法修正案》。越南还出台了相关实施指导文件，内容涵盖保护利用人工智能（AI）辅助创作的版权，以及在AI培训和训练过程中对著作权及相关权客体与资料的开发利用。



尽管新申请量增长了约20%，但越南在处理积压申请方面仍取得了积极进展，共处理了近25万份申请，确权效率较上年提升了74%。



AWGIPC 78会议再次强调，在数字经济快速发展的背景下，东盟各国一致同意继续加强合作，完善法律机制并加大技术应用力度，旨在构建一个基于坚实知识产权基础的创新、创意及更具竞争力的共同体。（完）