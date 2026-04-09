数字化转型——连接偏远地区人民的桥梁

从党关于大力推进数字化转型的重大主张出发，第57号决议正通过宣光省偏远地区人民生活中具体而实在的变化逐步得以落实。数字化转型的一个显著标志是基层各力量的协同参与。他们直接深入村寨，"手把手"指导，帮助群众熟悉智能手机、办理在线公共服务、快速查询结果。

宣光省新进乡共青团团员 陶氏凭："我们的主要角色是协助当地人民访问各电子信息门户，特别是在国家公共服务平台上办理档案，进行文件公证以及办理社会保障等手续。此外，由于当地民众在识字和普通话方面仍相对有限，我们还充当翻译，以便更好地支持大家。"

在宣光省新进乡，灵活且贴合实际的数字化转型做法正发挥出明显成效。当地利用村会场，将其改造成为社区数字化转型中心，营造亲切的空间，方便群众了解新技术。

该中心从周一至周六上午开放，引导群众从基本操作到在线办理行政手续。凭借同步连接互联网的电脑系统，许多人从不会使用到现在能够自行操作，更主动地处理事务。

宣光省新进乡居民王氏罗："我们偏远地区的人民还不会用电脑。到这里来有干部指导，现在我自己能查询、办理手续了，非常方便。"

宣光省新进乡居民 农氏颇："以前去办手续，我觉得很难懂，因为要带很多证件。现在到数字化转型中心有干部指导，不需要办那么多手续，加上有智能手机，就很容易懂了。"

新进乡现有2000多户居民，分布在28个村寨，贫困率仍较高，技术接触条件不均衡。正因如此，在维持中心运行的同时，各社区数字化转型小组还主动深入各个村寨、走进每家每户进行现场指导，帮助群众理解和操作。

宣光省新进乡社区数字化转型中心副主任阮维杰："提供支持的人力主要是共青团员，以及经过培训、具备信息技术知识的人员，负责指导群众。刚开始时，有些人还不太了解。但经过这段时间，差不多三个月，基本了解的群众已经很多了，有行政手续的人也多了。"

凭借贴近实际的做法，宣光省各地解决行政手续的效率逐步提高。更重要的是，数字化转型不再是一个遥远的概念，而正逐渐成为宣光省偏远地区人民生活中的一部分，为推动地方经济社会发展作出贡献，切实、可持续地将党的决议落到实处。（完）