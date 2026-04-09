数字化转型——连接偏远地区人民的桥梁

宣光省新进乡共青团团员 陶氏凭："我们的主要角色是协助当地人民访问各电子信息门户，特别是在国家公共服务平台上办理档案，进行文件公证以及办理社会保障等手续。此外，由于当地民众在识字和普通话方面仍相对有限，我们还充当翻译，以便更好地支持大家。"
在宣光省新进乡，灵活且贴合实际的数字化转型做法正发挥出明显成效。当地利用村会场，将其改造成为社区数字化转型中心，营造亲切的空间，方便群众了解新技术。
该中心从周一至周六上午开放，引导群众从基本操作到在线办理行政手续。凭借同步连接互联网的电脑系统，许多人从不会使用到现在能够自行操作，更主动地处理事务。
宣光省新进乡居民王氏罗："我们偏远地区的人民还不会用电脑。到这里来有干部指导，现在我自己能查询、办理手续了，非常方便。"
宣光省新进乡居民 农氏颇："以前去办手续，我觉得很难懂，因为要带很多证件。现在到数字化转型中心有干部指导，不需要办那么多手续，加上有智能手机，就很容易懂了。"
新进乡现有2000多户居民，分布在28个村寨，贫困率仍较高，技术接触条件不均衡。正因如此，在维持中心运行的同时，各社区数字化转型小组还主动深入各个村寨、走进每家每户进行现场指导，帮助群众理解和操作。
宣光省新进乡社区数字化转型中心副主任阮维杰："提供支持的人力主要是共青团员，以及经过培训、具备信息技术知识的人员，负责指导群众。刚开始时，有些人还不太了解。但经过这段时间，差不多三个月，基本了解的群众已经很多了，有行政手续的人也多了。"
凭借贴近实际的做法，宣光省各地解决行政手续的效率逐步提高。更重要的是，数字化转型不再是一个遥远的概念，而正逐渐成为宣光省偏远地区人民生活中的一部分，为推动地方经济社会发展作出贡献，切实、可持续地将党的决议落到实处。（完）