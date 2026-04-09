奠边省老族同胞泼水节的多彩文化

4月初，随着泼水节在奠边省诺岸乡热闹举行，喜庆氛围弥漫乡间，吸引众多当地居民及各地游客前来参与。从传统仪式到泼水活动，各类文化元素交织融合，绘就出一幅绚丽多彩的文化图景。

泼水节在诺岸乡火热展开。优美灵动的传统舞蹈与独具特色的民族服饰展示交相辉映，生动展现当地文化魅力。拴线仪式亦庄重举行，寄托着对参与者健康、幸运与平安的美好祝愿。

奠边省青诺乡乡民卢氏香：“得知诺岸乡举办泼水节，我和孩子一早就赶来观看，大家一起参与民间游戏，现场气氛十分热闹、欢乐。”

泼水环节将节日气氛推向高潮。当地居民与游客尽情融入水的欢愉之中，在相互泼洒中传递喜悦，既祈愿风调雨顺，也寓意洗去旧年的不顺，寄托对新一年平安与好运的美好期盼。

奠边省诺岸乡居民韦壁银：“通过今天的泼水活动，我们祈求风调雨顺。迈入新的一年，大家将更加振奋、欢乐，并互祝老族同胞新年幸福安康、平安顺遂。”

今年的泼水节与诺岸乡各民族文化体育日相结合，打造涵盖展览展示、特色美食及传统手工艺在内的多元体验空间；丰富多彩的民间游戏吸引大量群众和游客参与，共同勾勒出一幅多姿多彩的文化画卷。

奠边省诺岸乡人民委员会副主席高文全：“我们以老族泼水节文化为核心亮点，融合赫蒙族、傣族等多民族文化元素，打造多彩文化空间，助力地方发展。”

老族是奠边省19个民族之一，拥有丰富独特的文化传统。诺岸乡泼水节已被列入国家级非物质文化遗产名录，成为具有重要意义的文化盛会。在老族群众生活中，泼水节不仅是民俗活动，更象征着信念、团结以及对美好生活的向往。（完）