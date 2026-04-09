越南经济迎难而上 在全球动荡中稳步前行

2026年第一季度，越南经济实现7.83%的增长，创近十年来新高。这表明，在全球经济波动加剧的背景下，越南经济依然保持稳健复苏势头。

自2月底以来，中东局势紧张推高国际原油价格，带动运输、物流及货物保险成本持续攀升，区域内多国面临通胀压力与能源供应趋紧。

在此背景下，越南有效稳定成品油市场，保障生产和消费用油需求，为经济运行提供了重要支撑，避免出现供给中断。

与此同时，各项增长动能持续释放。第一季度出口额接近1230亿美元，同比增长逾19%；吸引外资（FDI）超过150亿美元，增长近43%；旅游业同样创下新高，接待国际游客达676万人次。

越南统计总局局长阮氏香：“在全球经济波动加剧的背景下，7.83%的增长率是非常积极的结果。出口、投资和消费等主要动力都得到保持。”

不过，经济下行压力仍然存在，尤其是能源价格高位运行，推升生产与运输成本，对通胀形成持续压力。

经济专家艮文力：“中东冲突可能使经济增长下降约0.5个百分点，并加剧通胀压力。实现两位数增长目标面临挑战，但在基准情景下仍有望达到约9%。”

尽管挑战不小，但机遇同样存在。全球供应链重构持续推进，为越南吸引新一轮投资、拓展出口市场以及更深入参与区域价值链提供了契机。

专家认为，为巩固增长势头，越南需继续灵活运用财政与货币政策，加大公共投资力度，提振消费需求，尤其要提升经济自主能力。

第十五届国会代表黄文强：“必须保持宏观经济稳定，控制通胀，同时更有力运用减税降费等财政工具，降低企业成本。这是增强企业信心、维持增长的重要前提。”

除短期应对措施外，还需加快培育科技创新、数字化转型等长期增长动能，这被视为提升生产率和增长质量的关键。

2026年第一季度的良好开局为全年发展奠定了坚实基础。然而，前景仍面临诸多不确定性，尤其是全球形势依然复杂多变。

总体来看，稳住宏观基本盘、增强经济韧性，并把握全球变局中的机遇，将成为越南在2026年及未来实现更大突破的关键所在。（完）