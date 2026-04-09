不断深化越老挝伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接

在对老挝进行正式访问期间，4月9日下午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀分别会见了老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里和老挝政府总理宋赛·西潘敦。

会见时，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里强调，陈锦秀在越共十四大后以中央书记处常务书记身份选择老挝作为其对外活动的首个出访国家，生动体现了两党、两国对越老伟大友谊、特殊团结、全面合作、战略对接关系的高度重视和首要优先。

陈锦秀重申，越南一如既往地重视和优先发展与老挝“独一无二”的特殊关系，同时，将大力、全面支持老挝建国卫国事业。越南始终重视和优先巩固和发展与老挝的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系。越南大力支持老挝人民革命党的经济社会发展路线和政策，同时愿意分享经验、与老挝密切配合，共促发展，致力于两国的共同利益以及地区的和平、稳定与合作。

关于未来合作方向，双方一致同意继续推进高层和各级代表团互访；有效落实已达成的协议；继续加强安全国防合作，打击犯罪，特别是毒品犯罪、跨境犯罪、网络安全犯罪；推动两国经济互联互通；继续加强贸易投资合作，鼓励越南企业加大对老挝的投资力度；提高教育培训合作质量、人力资源开发，以及加强地方，特别是边境地区之间的紧密联系。

会见老挝政府总理宋赛·西潘敦时，陈锦秀表示，两国一致同意将双边关系提升为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”，有助于进一步巩固政治互信，夯实稳固的战略基础，并为新阶段两国关系实现更加强劲、务实的发展创造机遇。

双方一致同意提升经贸与投资合作成效，充分挖掘各自互补优势，推动双边贸易额实现可持续增长，力争在未来达到100亿美元；同时加强战略对接和经济互联互通，重点推进包括交通互联互通在内的重大项目建设。

两国领导人一致同意采取措施进一步巩固双边关系，为推动两党两国关系在新阶段实现更深入、更务实发展注入动力。

加强教育培训与人力资源领域合作，重视干部队伍培养；持续推动地方间合作，特别是边境省份合作，充分发挥现有地方合作机制的作用。

在当前国际形势复杂多变的背景下，双方领导人强调，现在比以往任何时候两国都更需要在双边关及多边框架内加强团结协作。（完）