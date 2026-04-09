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陈锦秀会见越南驻老挝使馆工作人员及旅老越侨代表

对老挝进行正式访问的越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀一行于4月9日下午在万象会见了越南驻老挝大使馆工作人员及旅老越南人社群代表。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀发言。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀发言。图自越通社

越通社万象——对老挝进行正式访问的越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀一行于4月9日下午在万象会见了越南驻老挝大使馆工作人员及旅老越南人社群代表。

会上，越南驻老挝大使阮明心概括汇报了使馆近期工作情况。使馆主动与老越两国职能部门紧密配合，为落实两党两国高层领导达成的协议建言献策并积极推动，助力巩固政治互信，特别是高效开展高层外交活动，从而具体化两国领导人的战略协议。

使馆加强了对在老投资越南企业的对接与支持，协调解决各项目面临的困难；推动能源、基础设施、农业及贸易等重点领域的合作。

关于侨务工作，使馆始终将其视为贯穿始终的核心任务，与各侨团紧密配合，关照侨胞的物质与精神生活，组织多次寻根溯源、弘扬民族文化及增强内部团结的活动。

今后，使馆将继续深刻领会并有效落实党的各大主张，特别是具体化“战略对接”内涵；提升调研与参谋工作质量；推动经贸投资合作朝着务实、高效的方向取得更大突破；进一步做好侨务工作，同时建设越南代表机构日益全面强大发展。

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旅老越侨代表。图自越通社

会上，旅老越南人总会主席及在老越南企业协会主席也分别发言，阐述了近期旅老侨胞及越南企业开展活动的突出成果。侨胞代表强调，将不断创新总会运作方式以更好地支持侨胞，决心建设经济强大、文化优良的越南人社群，成为越老特殊团结情谊的典范。

陈锦秀代表越南党和国家领导人，向使馆全体干部职员及旅老越南侨胞致以诚挚慰问和美好祝愿。他指出，代表团此次访老旨在继续贯彻落实党的对外路线，主动积极地巩固并扩大政治基础，推动越老两国在各领域、各渠道上的合作日益务实高效，从而增强政治互信，巩固两国高层领导间的紧密关系。

陈锦秀强调，越南党和国家始终关心海外越南人社群，将其视为越南民族不可分割的一部分。他重申，越南驻老挝大使馆不仅是两国的政治外交桥梁，还是旅老侨胞的共同家园，是两国友谊与团结的象征。党和国家将始终支持并为驻外代表机构有效开展活动创造便利条件，为国家建设与发展事业做出积极贡献。（完）

越通社
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