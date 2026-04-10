越共中央书记处常务书记陈锦秀向独立纪念碑、诺罗敦·西哈努克纪念堂、柬越友谊碑敬献花圈

越通社河内 ——越通社特派记者报道，访问柬埔寨期间，4月10日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团在金边，向独立纪念碑、已故国王诺罗敦·西哈努克纪念堂、柬越友谊碑敬献花圈。
陪同陈青敏参加活动的有：越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀；外交部长黎怀忠；胡志明国家政治学院院长段明训；越共中央委员、国会副主席、越柬友好协会主席阮氏清以及越南高级代表团的正式成员。
独立纪念碑是为纪念柬埔寨独立日而建的建筑，旨在缅怀和颂扬为祖国奉献和牺牲的柬埔寨人民。这里也是柬埔寨经常举行国家重大典礼的地方。
诺罗敦·西哈努克纪念堂是为纪念柬埔寨已故国王诺罗敦·西哈努克而建，他曾在多个时期统治柬埔寨，经历了1970年政变和波尔布特大屠杀，直至柬埔寨恢复和平，之后退位让位给诺罗敦·西哈努克国王。诺罗敦·西哈努克是越南党、国家和人民的伟大朋友。
柬越友谊碑是越柬团结友谊的标志性建筑，旨在向履行崇高国际义务、帮助柬埔寨人民摆脱种族灭绝的越南志愿军表达感恩之情。（完）
越共中央书记处常务书记陈锦秀抵达金边开始对柬埔寨王国进行正式访问
当地时间4月9日晚，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀率越南高级代表率团抵达首都金边德崇国际机场，开始对柬埔寨王国进行正式访问。