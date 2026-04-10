越共中央书记处常务书记陈锦秀向独立纪念碑、诺罗敦·西哈努克纪念堂、柬越友谊碑敬献花圈

越通社河内 ——越通社特派记者报道，访问柬埔寨期间，4月10日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团在金边，向独立纪念碑、已故国王诺罗敦·西哈努克纪念堂、柬越友谊碑敬献花圈。



陪同陈青敏参加活动的有：越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀；外交部长黎怀忠；胡志明国家政治学院院长段明训；越共中央委员、国会副主席、越柬友好协会主席阮氏清以及越南高级代表团的正式成员。

越共中央书记处常务书记陈锦秀向诺罗敦·西哈努克纪念堂敬献花圈。图自越通社

独立纪念碑是为纪念柬埔寨独立日而建的建筑，旨在缅怀和颂扬为祖国奉献和牺牲的柬埔寨人民。这里也是柬埔寨经常举行国家重大典礼的地方。

诺罗敦·西哈努克纪念堂是为纪念柬埔寨已故国王诺罗敦·西哈努克而建，他曾在多个时期统治柬埔寨，经历了1970年政变和波尔布特大屠杀，直至柬埔寨恢复和平，之后退位让位给诺罗敦·西哈努克国王。诺罗敦·西哈努克是越南党、国家和人民的伟大朋友。

越共中央书记处常务书记陈锦秀向独立纪念碑敬献花圈。图自越通社

柬越友谊碑是越柬团结友谊的标志性建筑，旨在向履行崇高国际义务、帮助柬埔寨人民摆脱种族灭绝的越南志愿军表达感恩之情。（完）