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越南公安部国内安全局荣获人民武装力量英雄称号

4月11日下午，越南公安部在河内举行国内安全力量传统日80周年（1946.4.18~2026.4.18）纪念典礼暨“人民武装力量英雄”称号颁授仪式。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀出席典礼。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀出席典礼。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀出席典礼。图自越通社

越通社河内—— 4月11日下午，越南公安部在河内举行国内安全力量传统日80周年（1946.4.18~2026.4.18）纪念典礼暨“人民武装力量英雄”称号颁授仪式。越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀出席典礼。

在典礼上，组委会公布了国家主席关于向国内安全局颁发人民武装力量英雄称号的决定，表彰其在维护政治安全、社会秩序安全，为社会主义建设和保卫祖国事业中作出的杰出贡献。

陈锦秀代表中央政治局、中央书记处在典礼上发表讲话时强调，历经80年战斗、建设与成长，国内安全力量彰显革命本质和共产主义理想，绝对忠于党、祖国和人民，成为保卫党、制度和人民平安幸福生活的“钢铁盾牌”。

陈锦秀要求国内安全力量增强责任意识，不断进行全面革新；提升业务思维水平和专业工作效率；建设精锐力量，与公安部门内外力量紧密协作，以满足新形势下维护国家安全斗争日益提高的要求。

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越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀等出席典礼。图自越通社

至于需要实现的核心任务，陈锦秀建议在新纪元中革新国内安全保障思维，确保在任何情况下都不被陷入被动、意外状态；提升对党和国家的战略预测和参谋能力。

与此同时，国内安全力量须加强全面预防措施，构建稳固、连通、广泛的国内安全阵线；主动开展战略研究工作，从根本上发现并处理引发复杂情况的因素，确保政治稳定和秩序安全，服务于新时期国家发展要求。

陈锦秀要求集中建设革命、正规、精锐、现代的国内安全力量，满足新形势下的任务和要求。

与此同时，要贯彻“全面安全”观点，将国内安全置于国家所有发展领域的总体中，目标不仅是保护与服务，而且要直接为发展事业注入动力并创造最便利条件。

此外，国内安全力量必须深耕基层，真正做到亲民、近民，与人民建设“血肉关系”，为人民忘我服务。从而为构建国内安全阵势奠定了坚实基础，有助于巩固人民安全阵势，维护政治稳定和社会秩序，服务于国家发展事业。

陈锦秀相信国内安全力量将继续努力奋斗，立下更多卓越战功，不辜负党、国家和人民的信任。（完）

越通社
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