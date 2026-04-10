范青平大使：越共中央总书记、国家主席访华开启越中睦邻友好关系新发展阶段

越通社河内——应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。值此机会，越南驻中国大使范青平就此访核心内容接受了越通社驻北京记者的采访。



范青平指出，苏林此次访华具有历史性意义，堪称2026年越中两党、两国关系中最具分量的双边外交活动。这是苏林在越南第十六届国会第一次会议完成国家领导人职务安排后的首次出访，也是越共十四大闭幕后他首次以越共中央总书记、国家主席身份访华。此次访问时值中共中央总书记、国家主席习近平对越南进行国事访问一周年之际，延续了近年来两党两国高层之间的历史性互访。



两国高层领导在此访期间达成的共识，将在新阶段对两党、两国关系发挥战略引领作用。



此访有望为双边关系注入新动力，开启新合作机遇，推动两党、两国关系行稳致远，造福两国人民，为地区和世界的和平、稳定与发展作出积极贡献。范青平相信，此访将开启越中睦邻友好、全面战略合作伙伴关系以及具有战略意义的越中命运共同体新发展阶段。



此访期间，苏林将与习近平举行重要会谈，并会见中国其他高层领导同志。双方预计将继续强调，高度重视巩固两国之间具有重要战略意义的社会主义邻邦关系，深入探讨推动双边关系迈向更加稳定、更可持续的新阶段，以及推动全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的越中命运共同体提质升级的重大方向与具体举措。当前，地区与国际形势错综复杂，双方还将在访问期间就共同关心的地区及全球性问题进行坦诚、开放的交流，加强在多边机制中的协调配合，妥善处理遗留问题，为地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



此访期间，苏林与习近平还与参加由两位领导人于2025年4月发起的“红色研学之旅”项目的两国青年代表举行见面会并在会上发表讲话。苏林还将在清华大学发表政策演讲，出席或宣布启动若干民间交流、文化艺术合作及旅游合作项目，考察北京、河北和广西新型城镇试点模式、基础设施体系和铁路工业、人工智能研究与应用机构和创新体系等。





提及两国近年来合作关系时，范青平指出，两国务实合作持续向更高水平更广范围更深层次发展。



首先，经贸、投资与旅游合作持续保持强劲增长态势，增速达两位数。在贸易领域，2025年，中国是越南最大的贸易伙伴，而越南已成为中国在全球的第四大贸易伙伴，双边贸易额达2564亿美元，同比增长24.8%。2026年前两个月，双边贸易继续保持积极增长势头，达429亿美元，同比增幅为36.9%。在投资方面，2025年中国是越南第二大外资来源地，注册资本总额达59.6亿美元，同比增长33.4%，新设项目数量位居首位。2026年前两个月，投资规模仍维持较高水平，达8.075亿美元。在旅游方面，中国是越南最大的客源市场。2025年，越南共接待中国游客528万人次，同比增长41%；2026年前两个月，这一数字已超过92万人次。



第二，战略对接合作，特别是三条标准轨铁路工程取得实质性进展。双方加快推进数字基础设施、交通基础设施、工业基础设施以及物流体系的互联互通合作。



第三，两国地方间合作，特别是边境地区地方间合作顺利开展并取得实效。



第四，双方合作领域正不断拓展至科学技术领域，涵盖创新创业、人工智能、数字技术以及高科技农业等新兴方向。





第五，双方文化、教育、医疗、体育等领域合作关系也取得丰硕成果。2025越中人文交流年各项活动蓬勃开展，其中尤以“青年红色研学之旅”活动最为突出，为巩固双边关系“更加坚实的社会基础”作出了积极贡献。



范青平相信，双方未来的合作空间和潜力依然十分广阔，彼此在发展战略上具有高度的互补性与相似性，尤其是在越南开始落实越共十四大决议、中国启动实施国民经济和社会发展第十五个五年规划（2026—2030年）的背景下。围绕这一总体方向，双方可从以下几个方面重点发力：



第一，推动越中经济深度融合，协同应对外部波动，为各自国家的发展奠定基础，助力越南实现两位数增长目标。用好自贸协定，加强机制、标准与程序对接，继续推动中国市场对越南农产品开放，为双边贸易平衡发展创造便利条件；吸引高质量投资；有效落实越中旅游合作项目。



第二，推动区域发展规划、战略基础设施、供应链及经济走廊、物流体系更高效对接，重点推进三条标准轨铁路、智慧口岸及跨境经济合作区模式，为双方拓展开放、可持续的发展空间。



第三，加强在新增长模式关键领域的合作，包括科技、创新、数字化转型、清洁能源、优质农业、教育培训及高素质人力资源开发，助力加快工业现代化进程，推动数字经济、绿色经济、知识经济以及高水平开放、高质量融入国际发展。（完）



越通社