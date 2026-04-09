越共中央总书记、国家主席苏林访华：对新阶段越中关系发展方向具有重要意义

越通社北京——应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平及夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林及夫人将率领越南高级代表团于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。在苏林访华前夕，北京外国语大学东南亚研究中心主任米良教授在接受越通社驻华记者采访时表示，此次访问对未来两党两国关系的发展具有特别重要的意义。



米良认为，这是苏林就任新职后的首次访华。两国领导加强接触与交流将有助于明确合作方向，确定双边关系的重点目标和任务。



米良指出，近年来，两党两国领导人通过高层互访、通电话及交流等活动保持了密切接触。这是巩固政治互信的重要基础，为推动越中关系持续稳定、务实发展注入动力。



在此基础上，米良认为，此次访问有望取得积极成果，包括双方就重大问题达成共识，促进许多领域合作并可能签署多项重要合作文件。



这位中国学者强调，高层交流是越中关系的关键因素。两国关系在两党关系与两国关系等两大支柱上得到推进，其中两党关系发挥着导向作用。两国高层互访频繁，不仅增进政治互信，还为双方及时交换意见、有效管控分歧及扩大合作创造了便利条件。米良表示，近期两国领导人的友好关系与紧密互动预示着双边关系正处于积极发展阶段，且拥有坚实基础。



对于未来前景，米良相信苏林的此次访华将注入新动力，推动两国政治关系、经贸合作及人文交流提升至新高度。在越中全面战略合作伙伴关系和具有战略意义的命运共同体持续得到巩固的背景下，双边关系的良好发展势头预计将得到维持与扩大，为两国人民带来实实在在的利益，为地区和平、稳定与发展作出积极贡献。（完）

