时政

越南国会常务委员会就下调成品油税收决议草案提出意见

4月9日上午，越南国会常务委员会召开会议，对国会关于对成品油及航空燃料实施环境保护税、增值税和特别消费税若干规定的决议草案提出意见。

会议现场。图自越通社
会议现场。图自越通社

越通社河内——4月9日上午，越南国会常务委员会召开会议，对国会关于对成品油及航空燃料实施环境保护税、增值税和特别消费税若干规定的决议草案提出意见。

越南财政部长吴文俊提交的政府呈文指出，中东冲突导致能源特别是石油和天然气价格剧烈波动，供应中断，世界原油价格呈上涨趋势。这些因素对越南国内成品油市场产生重大影响，导致油价快速上涨，影响企业的生产经营活动以及民众的生活。

为多元化供应来源并稳定油价，政府和政府总理已指示采取多项财政政策工具，其中包括颁布第482/QĐ-TTg号决定，自2026年3月26日24时起至2026年4月15日，对环境保护税、增值税和特别消费税进行下调，从而使部分成品油价格有所回落。然而，该措施仅为短期应急方案，而中东局势仍复杂多变，持续对国内成品油市场产生直接影响。

决议草案建议对汽油（不含乙醇汽油）、柴油、航空燃料、煤油和重油的环境保护税税率降至0越盾/升；上述商品属于不需申报和缴纳增值税的对象，但允许抵扣进项增值税；各类汽油的特别消费税税率降至0%。

vnanet-potal-ubtv-quoc-hoi-y-kien-ve-thue-bao-ve-moi-truong-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-xang-dau-8690128.jpg
国会副主席阮氏红主持全体会议。图自越通社

经审查，国会经济和财政委员会基本赞同出台该政策的必要性。多数意见认为，调整相关税收规定属于国会权限。一些意见认为，在当前背景下，允许政府在其权限范围内，根据能源市场形势变化主动出台税收调控措施，有助于提高政策的灵活性、及时性和有效性。

国会经济和财政委员会主任潘文买表示，该委员会常务委员会赞同政府的建议，同时建议同步采取多项措施，包括加强价格调控、公开油价构成机制、保障供应链稳定以及加大检查力度，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等行为，从而提升政策实施效果。

关于实施期限，多数意见同意自2026年4月16日至6月30日执行；部分意见建议根据中东局势对油价的持续影响，研究适当延长实施期限，以稳定宏观经济并促进增长。同时，多数意见建议授权政府在必要情况下决定缩短或延长政策实施期限，并在最近一次国会会议上报告；同时研究在紧急情况下允许政府调整税率。

国会主席陈青敏在会议上强调，要确保供需平衡，强化市场调控，防止出现供应短缺；保障国内炼油厂安全、稳定、高效运行，服务生产经营需求；同时加大检查和执法力度，严肃处理囤积居奇等行为，坚决防止在任何情况下发生经济失稳风险。（完）

印尼一加油站 图自越通社

能源安全：越南与印度尼西亚有望构建合作新轴心

在中东冲突持续升级的背景下，经由霍尔木兹海峡的油气供应中断风险以及全球能源价格波动，正给多国带来严峻挑战。能源安全由此再度成为战略重点。作为东南亚最大经济体的印度尼西亚，一方面需确保国内稳定，另一方面正加快向更可持续、更具自主性的能源体系转型，以保障国家能源安全。

越通社
#越南国会 #常务委员会 #成品油税收 #决议草案 #第57号决议 越南
关注 VietnamPlus

能源安全

相关新闻

Vietsovpetro再次实现年产超300万吨油当量。图自越通社

Vietsovpetro再次实现年产超300万吨油当量

2025年，在主力油田处于自然递减期的背景下，越南国家工业与能源集团（Petrovietnam）旗下越俄油气联营公司（Vietsovpetro）的油气开采量再次突破300万吨大关。

更多

国家主席苏林宣誓就职。图自越通社

古巴国家主席祝贺苏林同志当选越南国家主席

越通社驻哈瓦那记者报道，值此越共中央总书记苏林在越南国会获得高度信任，当选越南社会主义共和国主席之际，古巴共产党中央委员会第一书记、古巴共和国国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯4月8日（哈瓦那时间）向苏林同志以诚挚祝贺。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在与老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰举行的会谈上发表讲话。图自越通社

陈锦秀与老挝常务书记共同见证越老合作文件签署

据越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰在老挝人民革命党中央驻地共同出席并见证了越老双边合作文件签署仪式。

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林将对中国进行国事访问

据越南外交部公告，应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。

会议场景 图自越通社

越南第十六届国会第一次会议：评估经济社会发展计划执行情况

根据第十六届国会第一次会议议程，4月9日上午，国会听取了关于《户籍法（修正案）》、《公证法若干条款修改补充法》、《法律援助法若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》4项法律草案的呈文和审查报告。随后，国会分组对上述4项法律草案进行讨论。

越共中央总书记苏林以绝对赞成票当选国家主席。图自越通社

日本媒体：越南追求增长与战略平衡

日本媒体4月7日报道称，越南国会已选举越共中央总书记苏林为新任国家主席。越通社驻东京记者援引《日本经济新闻》报道，越共中央总书记苏林以绝对赞成票当选国家主席。越共中央总书记同时担任国家主席将有助于加快决策进程，与其他国家元首进行平等对话。