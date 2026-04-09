越南国会常务委员会就下调成品油税收决议草案提出意见

越通社河内——4月9日上午，越南国会常务委员会召开会议，对国会关于对成品油及航空燃料实施环境保护税、增值税和特别消费税若干规定的决议草案提出意见。



越南财政部长吴文俊提交的政府呈文指出，中东冲突导致能源特别是石油和天然气价格剧烈波动，供应中断，世界原油价格呈上涨趋势。这些因素对越南国内成品油市场产生重大影响，导致油价快速上涨，影响企业的生产经营活动以及民众的生活。



为多元化供应来源并稳定油价，政府和政府总理已指示采取多项财政政策工具，其中包括颁布第482/QĐ-TTg号决定，自2026年3月26日24时起至2026年4月15日，对环境保护税、增值税和特别消费税进行下调，从而使部分成品油价格有所回落。然而，该措施仅为短期应急方案，而中东局势仍复杂多变，持续对国内成品油市场产生直接影响。



决议草案建议对汽油（不含乙醇汽油）、柴油、航空燃料、煤油和重油的环境保护税税率降至0越盾/升；上述商品属于不需申报和缴纳增值税的对象，但允许抵扣进项增值税；各类汽油的特别消费税税率降至0%。



国会副主席阮氏红主持全体会议。图自越通社

经审查，国会经济和财政委员会基本赞同出台该政策的必要性。多数意见认为，调整相关税收规定属于国会权限。一些意见认为，在当前背景下，允许政府在其权限范围内，根据能源市场形势变化主动出台税收调控措施，有助于提高政策的灵活性、及时性和有效性。



国会经济和财政委员会主任潘文买表示，该委员会常务委员会赞同政府的建议，同时建议同步采取多项措施，包括加强价格调控、公开油价构成机制、保障供应链稳定以及加大检查力度，严厉打击囤积居奇、哄抬价格等行为，从而提升政策实施效果。



关于实施期限，多数意见同意自2026年4月16日至6月30日执行；部分意见建议根据中东局势对油价的持续影响，研究适当延长实施期限，以稳定宏观经济并促进增长。同时，多数意见建议授权政府在必要情况下决定缩短或延长政策实施期限，并在最近一次国会会议上报告；同时研究在紧急情况下允许政府调整税率。



国会主席陈青敏在会议上强调，要确保供需平衡，强化市场调控，防止出现供应短缺；保障国内炼油厂安全、稳定、高效运行，服务生产经营需求；同时加大检查和执法力度，严肃处理囤积居奇等行为，坚决防止在任何情况下发生经济失稳风险。（完）