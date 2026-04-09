☕️越通社新闻下午茶（2026.4.9）

越通社河内——·4月9日下午，国家主席办公厅在主席府隆重举行了越共中央总书记、国家主席苏林与原国家主席梁强之间的国家主席工作交接仪式。阅读全文
·4月9日，越共中央政治局委员、中央书记处书记、政府总理黎明兴主持召开政府常务会议和政府党委常务会议。 阅读全文
·4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀在老挝首都万象会见老挝总理宋赛·西潘敦。阅读全文
·4月9日上午，老挝人民革命党中央书记处常务书记维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong）在万象举行隆重仪式，欢迎越共中央书记处常务书记陈锦秀访老。欢迎仪式结束后，双方举行了会谈。阅读全文
·4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰在老挝人民革命党中央驻地共同出席并见证了越老双边合作文件签署仪式。阅读全文
·4月9日上午，越南国会常务委员会召开会议，对国会关于对成品油及航空燃料实施环境保护税、增值税和特别消费税若干规定的决议草案提出意见。
·在第十六届国会第一次会议框架下，国会于4月9日上午听取了关于《〈法律援助法〉若干条款修改补充法》、《信息获取法（修正案）》等法案的呈文和相关审查报告。阅读全文
·越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议不仅为经济社会发展指明了方向，还为保护与弘扬文化价值开辟了机遇。 阅读全文
·应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平及夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林及夫人将率领越南高级代表团于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。在苏林访华前夕，北京外国语大学东南亚研究中心主任米良教授在接受越通社驻华记者采访时表示，此次访问对未来两党两国关系的发展具有特别重要的意义。阅读全文
·越南与中国是山水相连的友好邻国，两国人民在文化传统和风俗习惯上有许多相似之处，这为两国全面战略合作伙伴关系以及构建具有战略意义的越中命运共同体奠定了坚实基础。越通社驻华记者采访了两国青年代表，他们均希望未来两国继续加强各领域合作，推动双边关系不断走深走实，为两国人民带来实实在在的利益。阅读全文
·越南政府副总理范氏清茶4月6日签署第625/QĐ-TTg号决定，颁布2026-2030年性别暴力预防与应对行动计划。阅读全文
·在泰国曼谷举行的2026年亚洲—大洋洲残疾人举重锦标赛（4月7日至12日）上，运动员黎文功在男子49公斤级比赛中以163公斤的成绩夺得银牌，继续彰显其强劲实力。阅读全文
·4月8日，同塔省鸟栖（Tràm Chim）国家公园保护中心副主任段文速表示，斑嘴鹈鹕群在消失6年后重新出现在A1区。这是鸟栖国家公园严格保护的区域。阅读全文（完）