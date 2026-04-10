时政

把越中两国之间的“六个更”进一步夯实基础，落到实处

在越共中央总书记、国家主席苏林访华前夕，接受越通社驻北京记者的采访时，中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授、博士成汉平强调，此访把越中两国之间的“六个更”进一步夯实基础，落到实处，推动两国战略意义的命运共同体建设。

中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授、博士成汉平。图自越通社
中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授、博士成汉平。图自越通社

越通社北京——在越共中央总书记、国家主席苏林访华前夕，接受越通社驻北京记者的采访时，中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授、博士成汉平强调，此访把越中两国之间的“六个更”进一步夯实基础，落到实处，推动两国战略意义的命运共同体建设。

成汉平教授表示，在当前的特殊而复杂的国际背景下，苏林总书记、国家主席在越共十四大结束之后不久，特别是在中国的两会刚刚结束（两会是中国确定一年大政方针的重要会议）之际来华访问，一方面一如既往地体现了越中两国之间的特殊友谊，另一方面，表明要在国际局势复杂多变这样一个特殊的时期共话发展，共谋合作。

成汉平教授指出，此访的重要意义体现于：面对单边主义、霸权主义，特别是贸易霸凌，越中两国要以多边主义、全球化的共同追求给这个世界注入稳定的力量，以中国、越南的稳定性来应对这个世界的不稳定性。

在对两国的关系及其对地区和世界的贡献作出评价时，越南研究专家成汉平表示，首先，就越中两国而言，越中命运共同体的建设需要双方同步发力，共同努力。作为两个重要邻国，互联互通体系的构建十分重要，而到目前为止越中跨境班列已经跑出了“加速度”，在中国东盟3.0自贸区的利好推动之下，越中经贸关系不断升级，两国基础设施合作升级，经贸成果一再创下新高。

越南外交部长曾强调：“铁路连接是双方共同关心的领域，如果实现中越铁路网络的联通和升级，对于两国经济和产业的合作将提供很大的助力。”

其次，就地区与国际局势而言，中国是一个重要的稳定力量，这在近期动荡的国际局势中已经清楚地显示了这一点。越中两国友好，且不断赓续这种友好，对地区和平与稳定就是一个非常巨大的贡献。

再次，中国坚定奉行和平共处五项原则，坚定维护第二次世界大战后的国际秩序，这与其它大国形成鲜明对比。越中两国在相互尊重的基础上友好合作、不断推进两国友好，在世界树立了一个重要的国际关系典范。

最后，作为世界上两个重要的社会主义国家，在世界秩序不断面临颠覆、战乱此起彼伏的时代背景之下，两国之间的友好合作、稳定发展，特别是在两国各自的国内，人民安居乐业，社会稳定，经济蓬勃发展，这就是对世界社会主义运动所作出的杰出而重大的贡献。（完）

越共中央总书记、国家主席苏林。图自越通社

越共中央总书记、国家主席苏林将对中国进行国事访问

据越南外交部公告，应中国共产党中央委员会总书记、中华人民共和国主席习近平和夫人的邀请，越南共产党中央委员会总书记、越南社会主义共和国主席苏林和夫人及越南高级代表团将于2026年4月14日至17日对中国进行国事访问。

越通社
#越共中央总书记 #国家主席苏林 #中国浙江工业大学 #夯实基础 #落到实处 #命运共同体
关注 VietnamPlus

从决议到实践

融入国际

相关新闻

芒街国际口岸边防部队在北仑一号口岸为旅客办理出境手续。图自越通社

推动AI在越中跨境旅游合作中的应用

据越通社驻中国记者报道，4月7日，“AI赋能越中跨境旅游合作”交流研学活动在中国南宁市正式启动，吸引了来自越南4个省的近30名旅游干部和企业代表参加。

更多

越南国会主席陈青敏。图自越通社

深化越意战略伙伴关系，开启议会合作新篇章

应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），在土耳其开展若干双边活动，并对意大利进行正式访问。其中，意大利是陈青敏主席此次出访的首站，于4月11日至14日进行。

越南政府总理、海防市国会代表黎明兴在国会小组会议上发表讲话。图自越通社

政府总理黎明兴：2026年须全面解决机制体制问题

4月10日，越南国会分组讨论多项重要议题，包括补充评估2025年经济社会发展计划和国家预算执行情况报告，2026年初经济社会发展与财政预算实施情况，以及2026—2030年中期公共投资计划、国家五年财政计划和公共债务借还计划。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀。图自越通社

进一步巩固政治互信 推动越柬两国各领域合作

继对老挝进行正式访问之后，应柬埔寨人民党副主席、人民党中央常务委员会主席赛冲亲王邀请，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀于2026年4月10日率领越南高级代表团对柬埔寨王国进行正式访问。

第十六届国会第一次会议：讨论对汽油、柴油、航空燃料的税率

第十六届国会第一次会议：讨论对汽油、柴油、航空燃料的税率

关于对汽油、柴油和航空燃料颁布环境保护税、增值税、特别消费税若干规定的国会决议草案决议草案建议对汽油（不含乙醇汽油）、柴油、航空燃料、煤油和重油的环境保护税税率降至0越盾/升；上述商品属于不需申报和缴纳增值税的对象，但允许抵扣进项增值税；各类汽油的特别消费税税率降至0%。

越南第十六届国会第一次会议选举产生新一届领导班子。图自越通社

各国、政党领导人继续发来贺电贺函祝贺越南新一届领导班子产生

值此越共中央总书记苏林同志当选越南社会主义共和国主席，黎明兴同志当选越南社会主义共和国政府总理，陈青敏同志当选越南社会主义共和国国会主席之际，俄罗斯、文莱、日本、委内瑞拉、南非、哈萨克斯坦、安哥拉、瑞典、瑞士等各国及政党领导人向其致贺电、贺函。