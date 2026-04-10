把越中两国之间的“六个更”进一步夯实基础，落到实处

越通社北京——在越共中央总书记、国家主席苏林访华前夕，接受越通社驻北京记者的采访时，中国浙江工业大学区域国别研究院执行院长，越南研究中心主任、教授、博士成汉平强调，此访把越中两国之间的“六个更”进一步夯实基础，落到实处，推动两国战略意义的命运共同体建设。



成汉平教授表示，在当前的特殊而复杂的国际背景下，苏林总书记、国家主席在越共十四大结束之后不久，特别是在中国的两会刚刚结束（两会是中国确定一年大政方针的重要会议）之际来华访问，一方面一如既往地体现了越中两国之间的特殊友谊，另一方面，表明要在国际局势复杂多变这样一个特殊的时期共话发展，共谋合作。



成汉平教授指出，此访的重要意义体现于：面对单边主义、霸权主义，特别是贸易霸凌，越中两国要以多边主义、全球化的共同追求给这个世界注入稳定的力量，以中国、越南的稳定性来应对这个世界的不稳定性。



在对两国的关系及其对地区和世界的贡献作出评价时，越南研究专家成汉平表示，首先，就越中两国而言，越中命运共同体的建设需要双方同步发力，共同努力。作为两个重要邻国，互联互通体系的构建十分重要，而到目前为止越中跨境班列已经跑出了“加速度”，在中国东盟3.0自贸区的利好推动之下，越中经贸关系不断升级，两国基础设施合作升级，经贸成果一再创下新高。

越南外交部长曾强调：“铁路连接是双方共同关心的领域，如果实现中越铁路网络的联通和升级，对于两国经济和产业的合作将提供很大的助力。”

其次，就地区与国际局势而言，中国是一个重要的稳定力量，这在近期动荡的国际局势中已经清楚地显示了这一点。越中两国友好，且不断赓续这种友好，对地区和平与稳定就是一个非常巨大的贡献。



再次，中国坚定奉行和平共处五项原则，坚定维护第二次世界大战后的国际秩序，这与其它大国形成鲜明对比。越中两国在相互尊重的基础上友好合作、不断推进两国友好，在世界树立了一个重要的国际关系典范。



最后，作为世界上两个重要的社会主义国家，在世界秩序不断面临颠覆、战乱此起彼伏的时代背景之下，两国之间的友好合作、稳定发展，特别是在两国各自的国内，人民安居乐业，社会稳定，经济蓬勃发展，这就是对世界社会主义运动所作出的杰出而重大的贡献。（完）