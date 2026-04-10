经济

国际油价波动加剧越南通胀压力 各方协力保持物价水平稳定

在全球能源价格波动难以预测的背景下，预计未来几个月越南通胀压力仍将存在。因此，各管理机构与企业界须紧密配合，既控制物价，又维持经济增长势头。

2026年第一季度，CPI同比上涨3.51%，核心通胀率上涨3.63%，高于整体CPI水平。图自越通社
2026年第一季度，CPI同比上涨3.51%，核心通胀率上涨3.63%，高于整体CPI水平。图自越通社

越通社河内——在全球能源价格波动难以预测的背景下，预计未来几个月越南通胀压力仍将存在。因此，各管理机构与企业界须紧密配合，既控制物价，又维持经济增长势头。

燃料价格引导CPI涨势

越南财政部统计局的数据显示，2026年3月，居民消费价格指数（CPI）环比上涨1.23%，较2025年12月上涨2.44%，同比上涨4.65%，创5年来3月份最高水平，显示出通胀压力明显增加。主要原因是国内成品油价格随国际市场趋势上调，同时原材料和运输成本也增加。

在11类主要商品和服务中，9类价格上涨，其中交通运输类涨幅最为显著，达12.85%，直接原因是在中东冲突影响全球能源供应的背景下成品油价格上涨。

燃料价格上涨带动运输成本攀升，导致客运服务价格同步大涨，航空运输增长23%以上，铁路增长近14%，水路增长逾6%，并影响了整个经济的价格水平。

另外，住房、电、水、燃料和建筑材料类上涨0.77%，医药及医疗服务类上涨0.38%。

与此相反，餐饮服务类下降0.59%，其中食品价格下降1.41%，有助于抑制CPI涨速。

保持物价总水平稳定

2026年第一季度，CPI同比上涨3.51%，而核心通胀率上涨3.63%，高于整体CPI水平。

据统计局的分析，CPI涨势主要来自必需品类，其中，住房和建材类上涨5.69%，为整体CPI贡献1.29个百分点。

餐饮服务上涨4.55%，对CPI贡献最大，达1.63个百分点。教育、饮料、家用电器、服装和旅游等略有增长，而交通运输类则因3月份油价大幅上涨而出现反弹。

据统计局的分析，若因中东地缘政治紧张局势导致油价持续攀升，CPI可能再增加1-2个百分点。这将使国会制定的2026年通胀控制在4.5%以下的目标非常有挑战性。

统计局服务与价格统计处处长阮秋莺表示，需密切监视并主动应对通胀压力。关键要求是紧跟国际及国内油价走势，及时提出调控方案。同时，确保国内市场成品油供应稳定，加强市场管理，阻止利用燃料涨价之机不合理抬高商品和服务价格的行为。

统计局建议政府出台企业扶持政策，灵活调控燃料价格、运输成本和物流费用等。（完）

资料图。图自越通社

春节假期尾声：市场供应充足 价格基本稳定

据越南工贸部消息，正月初六标志着2026丙午年春节假期进入尾声，全国市场基本恢复正常状态。大多数传统市场、超市和便利店恢复正常营业。商品供应充足，特别是节后进入收获期的蔬菜供应丰富。物价总体保持稳定，牛肉和水产品等部分商品价格较正月初三、初四略有下降，主要得益于供应量增加。

越通社
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