越共中央书记处常务书记陈锦秀会见旅柬越南人社群

越通社河内——正在对柬埔寨进行正式访问的越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦绣会见越南驻柬埔寨使馆工作人员及旅柬越南人社群。



越南驻柬埔寨大使阮明羽简略介绍过去工作情况和结果时肯定，越柬关系得到大力促进和强劲发展，其中，值得一提的是，越南大使馆已与柬方配合，非常成功地举行了越共中央总书记苏林及党和国家高级代表团对柬埔寨的国事访问，以及出席在金边举行的两党、三党高层会晤，为双方各部委、行业和地方在未来进一步部署和推进关系奠定了坚实的政治基础。



阮明羽说，两国安全防务合作继续是重要支柱，为坚定维护和平稳定边界、有效打击各类跨国犯罪作出贡献。经济合作目前是两国关系中的亮点，双方已成为彼此最重要的合作伙伴之一，特别是在投资、贸易和旅游领域。



关于柬埔寨越裔人人社群，阮明羽强调，在越南大使馆和总领事馆同当地政府的共同努力下，柬埔寨越裔人社群尽管生活还有许多困难，但总体而言已获得稳定、长期生活的条件。柬埔寨越裔人社群基本遵守当地法律，努力克服困难，稳定生活。



值此柬埔寨传统新年（ Choul Chnam Thmey ）之际，越共中央书记处常务书记陈锦秀代表党和国家领导人，祝愿旅柬越南人社群新年健康、幸运、快乐和成功。



陈锦秀向越南侨胞介绍国内情况时表示，经过40年革新事业，越南取得了具有历史性意义的成就，其中包括国家独立、主权和和平环境得到维护，政治社会稳定，经济日益发展，国防安全得到稳固保障，人民生活得到提高，越南在国际舞台上的地位和威望日益提升。



陈锦秀补充说，2025年和2026年初，在世界剧烈变动的背景下，越南仍保持了位居世界前列的高增长率。凭借2025年全年经济增长率超过8%，特别是进出口总额超过9200亿美元，越南已跻身世界贸易规模最大的15个国家行列，稳固确立了越南在全球供应链中重要一环的地位。



陈锦绣强调，越南党、国家和国内人民始终特别关注旅柬越南人社群。在高层访问和接触中，党和国家领导人经常建议柬埔寨领导人在政策和实际执行中进一步关心、创造条件，以便侨胞们稳定生活、长期融入当地社会，为柬埔寨和两国关系作出积极贡献。陈锦秀希望，侨胞们相信并支持党和国家政策，更加努力以提升柬埔寨越裔人的法律地位。



陈锦秀建议，越南大使馆和越南驻外代表机构以及旅柬越南人社群严格遵守当地政府的法律和规定，良好融入社会生活，维护国家形象和威望，维护越南文化和语言特色，当好越柬之间的桥梁作用。同时，加强对柬埔寨文化、历史和法律法规知识的学习，继续心系家乡和祖国，支持党和国家的大政方针政策。



这是越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团应柬埔寨人民党副主席、人民党中央常委会主任赛冲邀请对柬埔寨王国进行正式访问的最后一项活动。



当天晚上，陈锦秀一行离开金边市德崇国际机场，圆满结束对柬埔寨王国的正式访问。（完）

Nhan Thanh Huyền