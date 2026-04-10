邓黄江副外长：国会主席陈青敏访问土耳其和意大利之旅必将创造新机遇

越通社河内——越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动，随后对意大利进行正式访问前夕，越南外交部副部长邓黄江就此访内容接受了媒体记者的采访。



邓黄江表示，应各国议会联盟主席图利娅·阿克松（Tulia Ackson）、秘书长马丁·纯贡（Martin Chungong）的邀请，越南国会主席陈青敏和夫人将率领越南高级代表团出席在土耳其伊斯坦布尔举行的各国议会联盟第152届大会（IPU-152），并在土耳其开展若干双边活动，随后于2026年4月11日至17日对意大利共和国进行正式访问。



这是国会主席陈青敏在越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会选举以及越南社会主义共和国新一届国家机构设置完成后的首次正式出访。此访旨在落实越共十四大外交路线，有助于进一步巩固和彰显越南的新地位与外交工作新思维；继续体现越南对多边主义和国际法的坚定支持，也展现越南对各国议会联盟的高度重视与切实贡献；进一步深化与各国及合作伙伴之间的关系，从而争取国际友人的支持和外部资源投入实现国家发展目标。因此，此访在多边和双边层面上均具有十分重要的意义，主要体现在以下突出方面：



第一，越南国会率先且积极推动各国议会联盟框架内的合作提质增效；主动提出并切实落实多项倡议，为IPU的活动作出切实贡献，愿与各成员国议会及IPU一道落实相关决议和倡议，为维护世界和平、促进可持续发展、造福世界各国人民作出贡献。



此外，越南国会还积极参与IPU多个领导与调控机制并赢得各成员国议会的高度信任。这为越南国会在各国议会联盟第152届大会上以新的姿态和更高的地位继续发挥作用、作出贡献奠定了重要基础。



第二，陈青敏将在本次大会上发表重要讲话，分享越南对全球和地区问题的愿景，同时提出深化议会间合作的具体行动方案，为维护世界和平与稳定，促进可持续发展与共同繁荣作出贡献。此外，越南国会还将与各国议会共商提升立法质量与监督效能，促进多边合作以实现共同目标的路线图。



第三，在会议框架内，陈青敏将与各国议会和IPU领导人以及各国际组织负责人举行工作会谈。

另一方面，此访也为越南与各重要合作伙伴关系注入新的动力。



对于土耳其而言，这是越南国会主席时隔8年再次访问。此访将成为双方加强政治互信、拓宽议会间合作渠道乃至推动双边关系走深走实的重要契机。



对于意大利而言，此访是双方落实两国高层领导人所发表关于加强越意战略伙伴关系的联合声明及合作行动计划的重要契机。此访有望推动越意战略伙伴关系向更高水平、更宽领域、更深层次发展。



此访期间，陈青敏还会见利奥十四世以及圣座国务卿伯多禄·帕罗林枢机（Pietro Parolin）。



提及越南与意大利和土耳其之间双边合作关系时，邓黄江指出，意大利和土耳其均为越南在欧洲和中东地区历史悠久、最为重要的合作伙伴之一。近年来，越南与两国之间多领域传统友好合作关系不断深化并取得了丰硕成果。



具体的是，政治互信不断巩固。越南与意大利和土耳其保持各级代表团经常性互访和接触，建立多项双边合作机制并有效运作。在各场多边论坛和议会论坛上，越南与两国保持密切协调、相互支持，并在许多共同关心的国际和地区问题上持有相近立场。另一方面，越南也已成立越意和越土议员友好小组。



第二，意大利和土耳其均是越南重要的经贸合作伙伴。其中，意大利是越南在欧盟的第三大贸易伙伴，而越南则是意大利在东盟的最大贸易伙伴。2025年双边贸易额达73亿美元，较2013年增长近115%。意大利也是七国集团（G7）中首个通过《越欧投资保护协定》（EVIPA）的欧盟成员国。



与此同时，土耳其是越南在中东地区的重要贸易伙伴之一，也是越南进入中东和南欧市场的重要门户。2025年双边贸易额达近23亿美元。土耳其也是越南第二大中东投资来源地。截至2025年12月，土耳其对越投资项目共49个，注册资本总额达近18亿美元。可以说，越南与土耳其在各自所在地区互为最重要的贸易伙伴之一，两国经济互补性强，均是连接各地区及其所参与多边机制的重要门户。



第三，越南与意大利和土耳其之间科技、文化、旅游及人文交流等其他领域的合作也受到各方领导人的高度重视，在实践中不断加以推进并取得实效。



在所取得的一系列务实成果基础上，越南与意大利和土耳其之间的合作潜力仍十分巨大。越南期待通过促进党、国家、议会等各层级渠道以及在经济、科技等关键领域的合作，将越意关系提升到新的高度。对于土耳其，越土双方合作重点在于加强立法、安全、经贸以及清真农业等领域的合作关系。



基于长期稳固的传统友好合作关系基础，邓黄江期待并相信，陈青敏一行此访必将取得诸多积极成果，为提升越南与意大利和土耳其多领域合作层次和水平作出切实贡献等。（完）

