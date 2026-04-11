推动越南与中国广西基础设施与贸易合作

越通社驻中国记者采访中共中央委员、广西壮族自治区党委副书记、自治区人民政府主席韦韬时，他表示该地方正在通过基础设施"硬联通"和经济-贸易-投资"软联通"等多个领域大力推动与越南的交流与合作。

在基础设施方面，拥有近700公里陆地边界的广西正在加快推进与越南的互联互通体系建设。目前该地方已建成2条铁路、10条高速公路，并有9个公路口岸直接连接。友谊关、东兴等重点口岸正按照智慧化方向进行现代化改造，力争实现货物全天候通关。

广西壮族自治区人民政府主席韦韬："我觉得两国的合作啊，基础设施是非常重要的。路通了，人才通。"

在海上运输领域，广西目前维持着35条连接越南各大港口的集装箱航线。值得注意的是，预计于2026年完工的平陆运河项目有望开辟连接中国与东盟最短的国际水路通道。

广西壮族自治区人民政府主席韦韬："那么这条运河开通以后，我们和包括越南在内的东盟国家的物流运输距离更短、效率更高、成本更低。 "

关于软联通，广西与越南的经济贸易合作也在蓬勃发展。2025年，双边贸易额达3110多亿元人民币，占广西外贸总额的近40%。该地方现已成为越南农产品，特别是水果的重要中转中心。同时，许多大型中国企业正加强对越南的投资。

广西壮族自治区人民政府主席韦韬："广西和越南之间的合作空间巨大、前景广阔。"

今后，广西与越南将继续推进同登-河内、芒街-海防标准轨铁路等重大项目，并研究跨境经济合作区模式。

同步推进基础设施"硬联通"和贸易投资"软联通"，正推动越南与中国广西合作朝着更全面、更务实、更高效的方向发展。

在深度融合的背景下，广西继续发挥连接中国与越南及东盟的门户作用，为推动双边贸易朝着可持续、平衡、互利共赢的方向发展注入动力。（完）