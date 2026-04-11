广西加强与越南的“三联通”

越通社北京——作为与越南有着密切关系、合作高效的地区之一，中国广西壮族自治区正通过基础设施建设的“硬联通”、经贸投资的“软联通”以及人文交流的“民心联通”等多领域，大力推动与越南的交流合作。



接受越通社驻北京记者的采访时，中共第二十届中央委员、广西壮族自治区党委副书记、自治区人民政府主席、党组书记韦韬强调，基础设施联通是合作的基础，路通了，人和货才能顺畅往来。



据韦韬介绍，广西有3个设区市、8个县（市、区）与越南接壤，陆地边界线长696公里。这些年来，广西一直在积极推动基础设施的互联互通，目前广西有两条铁路直达越中边境；规划建设13条通往边境口岸的高速公路，已建成10条，在建3条；有9个陆地边境口岸与越南相连，其中东兴口岸是广西出入境人员次数最多的口岸，友谊关口岸是广西设施最完备、信息化水平最高、货值最大的公路口岸，广西正积极推进智慧口岸建设，努力实现口岸货物24小时不间断、无人化、智能化通关。



在海运方面，韦韬指出，北部湾港和越南有35条集装箱航线，主要连通海防港、胡志明港等5个港口。去年访问越南期间，由他率领的广西代表团与越南有关部委就加强基础设施互联互通达成系列共识，越方明确指出，要积极推进建设同登—河内、芒街—下龙—海防2条标准轨铁路，以及连接广西的高速公路、智慧口岸等。“相信这些项目落地之后，我们互联互通水平会更加提升，双方经贸往来和产业合作会更有保障”，韦韬说。



广西主席韦韬接受越通社记者采访。图自越通社

关于“软联通”，韦韬指出，广西是中国唯一与越南既有陆地接壤又有海上通道的省份，近年来双方经贸投资合作不断深化。2025年，广西与越南进出口额达3112.5亿人民币、增长5.4%，占广西进出口总额约38%。广西已成为越南水果进入中国的重要通道和集散地，友谊关口岸是中国最大的榴莲进口口岸。企业之间的合作也很活跃，广西的玉柴集团、柳工集团、美斯达等重点机械装备企业，都在越南加大投资。



韦韬表示，接下来，广西还要在“软联通”上继续下功夫。一是进一步加强跨境电商、跨境金融、跨境物流等领域合作。二是在汽车、原材料、机械装备、电子信息、轻工业等领域强化合作，共同打造安全稳定的跨境产供链。三是与越南广宁省一同落实越中《联合声明》要求，探索越中跨境经济合作区模式试点。四是持续开展形式多样的贸易促进活动，加强产销对接，促进贸易往来。



关于“心联通”，韦韬表示，国之交在于民相亲，广西与越南地缘相近、人文相亲，各层级交流合作日益频繁。广西是胡志明主席曾经长期开展革命活动的地方，是中越传统友谊的历史见证地。



“去年11月，我访问越南期间，专程拜谒了胡志明主席陵，参观了胡志明主席故居，在河内还与越南留学广西学生代表见了面，听他们谈起在广西的学习生活，真切感受到两国人民的友谊是一代代传承下来的”。韦韬主席说，截至2025年底，有3400多名越南留学生在广西学习生活，广西连续多年成为中国招收越南留学生最多的省份之一，他们是两地友谊的使者，把广西的故事带回越南，也把越南的文化带到广西。



接下来，广西还要依托胡志明主席革命活动遗址、育才学校旧址等资源，举办更多人文交流活动，让两国人民有获得感。一是强化交流互信。落实今年2月广西与越南五省市党委书记新春会晤成果，加强双方各层级的友好交流。二是强化文旅合作。共建中国德天-越南板约瀑布跨境旅游合作区，推动扩大边境旅游范围、开发跨境旅游产品。三是强化民间交往。加强工会、妇女、青年等群团组织和友城交往，继续办好边民大联欢、足球友谊赛、界河对歌等活动，让友谊之花在民间常开长盛。（完）