☕️越通社新闻下午茶（2026.4.11）

越共中央总书记、国家主席苏林在河内出席人民公安参谋力量传统日80周年纪念典礼。图自越通社

越通社河内——·4月11日上午，越共中央总书记、国家主席苏林在河内出席了人民公安参谋力量传统日80周年（1946年4月18日—2026年4月18日）纪念典礼，暨“人民武装力量英雄”称号颁授仪式。阅读全文

·越通社特派记者报道，当地时间4月11日上午，越南国会主席陈青敏和夫人及越南高级代表团抵达意大利首都罗马，开始于2026年4月11至15日对意大利共和国进行正式访问。阅读全文

·4月10日晚，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团离开金边，圆满结束对柬埔寨王国进行的正式访问。当天傍晚发表的新闻公报中，柬埔寨人民党中央委员会强调了越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀此次对柬埔寨王国进行的访问在外交和政治上均具有深远意义。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀会见老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里。图自越通社

·越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团圆满结束了自4月9至10日对老挝人民民主共和国和柬埔寨王国进行正式访问。值此机会，越共中央政治局委员、外交部部长黎怀忠就此次访问取得的突出成果接受了随团记者的采访。阅读全文

·在2026年越南国际旅游展（VITM 2026）框架内， 4月10日下午，来自全国各省市及相关行业的80名个人和141家旅游企业因2025年取得了卓越成就，为越南旅游业的增长与发展作出了积极贡献而获得越南旅游协会的表彰。

·4月10日，越南常驻世界贸易组织（WTO）代表团团长梅潘勇大使会见了世界贸易组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊维拉（Ngozi Okonjo-Iweala）。双方就世贸组织第14届部长级会议（MC14）的结果及该组织未来的工作方向进行了交流。越南代表再次重申了越南对多边贸易体制的支持。阅读全文

·根据越南科学技术部颁布的第08/2026/TT-BKHCN号通知，自2026年4月15日起，用户在更换移动设备时须重新进行人脸识别认证。这是加强安全性、遏制“垃圾SIM卡”的买卖现象并在用户丢失手机时提供保护的解决方案。阅读全文

自2026年4月15日起，用户在更换移动设备时须重新进行人脸识别认证。图自越通社

·4月11日，法国驻越南大使馆、法国驻胡志明市总领事馆及法国驻越南高等教育署联合举行“2026年法语国家国际日”活动。此次活动内容丰富多样，旨在庆祝3月20日法语国家国际日。

·4月11日上午，胡志明市友好组织联合会（HUFO）与越南佛教协会胡志明市分会国际佛教委员会在普明寺联合举行柬埔寨、老挝和泰国传统新年的庆祝活动。

·在喜迎2026年高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）之际，永隆省高棉族同胞因物质和精神生活的日益改善而倍感喜悦。得益于高效的生产模式以及地方党委和政府的切实关照，今年全省各高棉族村落的过年气氛格外温馨富足，充满了浓郁的民族特色。阅读全文

·作为与越南有着密切关系、合作高效的地区之一，中国广西壮族自治区正通过基础设施建设的“硬联通”、经贸投资的“软联通”以及人文交流的“民心联通”等多领域，大力推动与越南的交流合作。阅读全文

·据越通社驻曼谷记者报道，泰国官员认为，中东冲突正加大该国经济增长前景的风险，迫使当局重新评估增长预测，并对日益增加的经济停滞风险做出警告。阅读全文（完）