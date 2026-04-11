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永隆省高棉族同胞喜迎传统新年

在喜迎2026年高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）之际，永隆省高棉族同胞因物质和精神生活的日益改善而倍感喜悦。得益于高效的生产模式以及地方党委和政府的切实关照，今年全省各高棉族村落的过年气氛格外温馨富足，充满了浓郁的民族特色。

永隆省高棉族同胞喜迎传统新年。图自越通社
永隆省高棉族同胞喜迎传统新年。图自越通社

越通社永隆省——在喜迎2026年高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）之际，永隆省高棉族同胞因物质和精神生活的日益改善而倍感喜悦。得益于高效的生产模式以及地方党委和政府的切实关照，今年全省各高棉族村落的过年气氛格外温馨富足，充满了浓郁的民族特色。

正确主张引领村落焕发新机

多年来，在推动经济社会全面发展的同时，永隆省始终注重有效落实各项民族政策。通过同步实施多项生产扶持、职业培训和优惠信贷计划，为高棉族同胞发展经济、稳定生活及实现可持续脱贫创造了便利条件。

通过实施关于可持续减贫和建设新农村的国家目标项目，全省各乡的人均收入实现了显著增长，贫困户发生率逐年大幅下降。这一成果源于地方政府积极动员民众转变生产思维，调整作物和牲畜结构，向高价值化和越南良好农业规范（VietGAP） 标准化转型。

让每一个高棉族家庭都能过上充实的节日

2026年高棉族传统新年于4月14日至16日进行。这是同胞们表达对祖先感恩之情、祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登的契机。值此之际，永隆省组织了多个代表团慰问当地宗教机构、社会团体及优秀个人，并致以新年的祝贺与礼品。

除财政预算拨款外，各社会团体还积极动员社会力量，向贫困户赠送数千份慰问品，确保每家每户都能在温馨、欢乐的气氛中过年。此外，具有民族特色的文化、文艺和体育活动也开展得热热闹闹；医疗保健和治安秩序保障工作也得到了加强，确保同胞们度过一个欢乐、安全的新春佳节。

永隆省委书记强调，该省将继续继承和发扬各项有效的民族政策，特别关注偏远地区高棉族同胞的生活；为民众发展经济、稳定生活创造最佳条件，并确保孩子们能获得充分的教育机会。

在全省340多万人口中，高棉族同胞占比超过10%。高棉族传统新年不仅是高棉族同胞共度新春、迎接新年的时刻，更是展现民族大团结和社区凝聚力的象征。经济社会的积极转变使同胞们的传统佳节更加圆满富足，彰显了永隆省高棉族同胞的可持续发展势头。（完）

越通社
#永隆省 #高棉族 #传统新年 永龙省
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