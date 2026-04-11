永隆省高棉族同胞喜迎传统新年

越通社永隆省——在喜迎2026年高棉族传统新年（Chôl Chnăm Thmây）之际，永隆省高棉族同胞因物质和精神生活的日益改善而倍感喜悦。得益于高效的生产模式以及地方党委和政府的切实关照，今年全省各高棉族村落的过年气氛格外温馨富足，充满了浓郁的民族特色。
正确主张引领村落焕发新机
多年来，在推动经济社会全面发展的同时，永隆省始终注重有效落实各项民族政策。通过同步实施多项生产扶持、职业培训和优惠信贷计划，为高棉族同胞发展经济、稳定生活及实现可持续脱贫创造了便利条件。
通过实施关于可持续减贫和建设新农村的国家目标项目，全省各乡的人均收入实现了显著增长，贫困户发生率逐年大幅下降。这一成果源于地方政府积极动员民众转变生产思维，调整作物和牲畜结构，向高价值化和越南良好农业规范（VietGAP） 标准化转型。
国会和各级人民议会选举：发挥高棉族同胞中的威望人士作用
在第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举前夕，永隆省正按规定、按进度同步开展各项准备步骤。其中，充分发挥威望人士、基层干部和高棉族党员的作用被确定为广泛凝聚人民群众共识的重要举措。
让每一个高棉族家庭都能过上充实的节日
2026年高棉族传统新年于4月14日至16日进行。这是同胞们表达对祖先感恩之情、祈求新的一年风调雨顺、五谷丰登的契机。值此之际，永隆省组织了多个代表团慰问当地宗教机构、社会团体及优秀个人，并致以新年的祝贺与礼品。
除财政预算拨款外，各社会团体还积极动员社会力量，向贫困户赠送数千份慰问品，确保每家每户都能在温馨、欢乐的气氛中过年。此外，具有民族特色的文化、文艺和体育活动也开展得热热闹闹；医疗保健和治安秩序保障工作也得到了加强，确保同胞们度过一个欢乐、安全的新春佳节。
永隆省委书记强调，该省将继续继承和发扬各项有效的民族政策，特别关注偏远地区高棉族同胞的生活；为民众发展经济、稳定生活创造最佳条件，并确保孩子们能获得充分的教育机会。
在全省340多万人口中，高棉族同胞占比超过10%。高棉族传统新年不仅是高棉族同胞共度新春、迎接新年的时刻，更是展现民族大团结和社区凝聚力的象征。经济社会的积极转变使同胞们的传统佳节更加圆满富足，彰显了永隆省高棉族同胞的可持续发展势头。（完）