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三名患有地中海贫血和神经母细胞瘤的患儿成功接受骨髓移植

顺化中央医院10日表示，该院刚为3例骨髓移植患儿举行出院仪式。其中包括第16例地中海贫血（先天性溶血性贫血）同种异体骨髓移植病例（骨髓供体为其亲哥哥），以及治疗神经母细胞瘤的第54和55例自体骨髓移植病例。

三名患有地中海贫血和神经母细胞瘤的患儿成功接受骨髓移植。图自越通社
三名患有地中海贫血和神经母细胞瘤的患儿成功接受骨髓移植。图自越通社

越通社顺化市——顺化中央医院10日表示，该院刚为3例骨髓移植患儿举行出院仪式。其中包括第16例地中海贫血（先天性溶血性贫血）同种异体骨髓移植病例（骨髓供体为其亲哥哥），以及治疗神经母细胞瘤的第54和55例自体骨髓移植病例。

据悉，来自永隆省的11岁患儿阮陈福V，自4个月大的时候就被诊断出患有β-地中海贫血（一种遗传性贫血症，表现为身体无法像正常人那样产生足够的β-珠蛋白）。在顺化中央医院，该患儿接受了检查和骨髓移植评估。经HLA（人类白细胞抗原）检测，该患儿与其亲哥哥的HLA配型结果达12/12全相合。医院随后组织了全院会诊，并为患儿制定了干细胞移植计划。

其余两名患儿则接受了自体干细胞移植，用于治疗高危型神经母细胞瘤。

顺化中央医院院长范如协教授表示，造血干细胞移植是治疗输血依赖型地中海贫血患儿的根治方法，同时也为延长患有高危型神经母细胞瘤等实体瘤患儿的生命作出了贡献。

地中海贫血是一种常见的遗传性血液病，在越南，每年约有2000至2500名儿童被诊断为重型地中海贫血。患者必须长期接受输血和除铁治疗，并面临着影响心脏、肝脏、肾脏、内分泌、骨骼及全面发育的多种并发症。通过造血干细胞移植，患者有望摆脱输血依赖，重获正常生活的机会。（完）

越通社
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