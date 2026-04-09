以成果作为科技管理的衡量标准

越通社河内——合并一年后，越南科技部正逐步从行政管理转向发展型治理。凭借越共中央政治局关于突破发展科学技术、创新创造和数字化转型的第57号决议所提供的具体方向，该部正在着力推进的发展型治理模式将按照以数字平台为基础、以成效为导向的管理方向得到更加有力的实施。



合并后，越南科学技术部的组织机构得到显著精简，指导和调控能力也明显加强。该部部长已发布90份结论性通知，涵盖263项涉及多个领域的重要指导内容，其中三项优先任务是改革内部治理、推进数字化转型和发展科学技术。



与此同时，部内的工作方式也发生了诸多变化。部分工作流程已应用人工智能以提高处理效率和辅助决策。“三公开”原则（公开进度、责任和结果）得到落实，以提升纪律性和执行效率。科学技术、创新创造和数字化转型领域记录到积极信号，全行业收入增长约25%，对国内生产总值（GDP）的贡献增长超过35%。



创新创造局副局长朱倏达表示，《科技与创新法》已规定了技术、流程、解决方案、产品、服务及新型商业模式的有条件试验框架。这些规定已将管理思维转变为发展型治理，推动和陪伴缩短先进技术获取时间、降低企业创新成本，从而加快技术应用和商业化进程，持续、稳定地形成新的增长动力。科技部还对科技、创新创造和数字化转型各项计划和任务的管理也正从流程管理转向目标和产出结果管理。



在支持科学技术、创新创造和数字化转型各领域方面，科技部将发挥生态系统构建者的作用，推动基础设施、数据和平台的共享；支持新模式试点，从而创造有利环境，使数字技术更快、更有效地进入实践。



科技部正在着力推进的发展型治理模式，通过制定机制和政策，通过主要支柱具体实施。从“事前检查”机制转向“事后检查”机制，重点评估结果而非深度干预执行过程，从而保障各组织、企业和个人的自主权和问责制。



同时，该部大力推进建设国家科技、创新创造管理数字平台，以跟踪进度、评估效果，并作为调整计划和分配预算的依据。



在研究成果商业化领域，政策规定研究成果开发所获利润的最低30%奖励给作者，同时鼓励个人直接参与商业化活动。以企业为中心的创新创造模式，其中国家通过税收优惠、财政支持、建设共享基础设施以及为技术产品创造市场等政策发挥引领和营造环境的作用。



此外，国家部署战略性研究、产品和技术订单机制，以解决国家层面的难题；对人才实行特殊待遇政策，包括针对特殊任务的“总工程师”机制。



科技部还提出了支持地方开展科技、创新创造和数字化转型计划的解决方案；指导建设省级创新中心并实施有条件试验机制，以解决地方经济发展难题。



从行政管理转向发展型治理不仅是运作方式的改变，更是发展思维的转变，为科技、创新创造和数字化转型成为今后推动快速可持续发展的动力创造有利条件。（完）

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