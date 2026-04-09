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越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀抵达万象，开始对老挝进行正式访问

越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团抵达老挝万象瓦岱国际机场，开始应老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰的邀请，对老挝进行正式访问。

越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团欢迎仪式。图自越通社
越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团欢迎仪式。图自越通社

越通社河内 ——越通社特派记者报道，4月9日上午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团抵达老挝万象瓦岱国际机场，开始应老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎丰（Vilay Lakhamphong）的邀请，对老挝进行正式访问。

到机场迎接陈锦秀一行的有：老挝人民革命党中央政治局委员、中央办公厅主任佩·蓬皮帕（Phet Phomphiphak）；老挝人民革命党中央委员、中央对外部部长本勒·潘达努冯（Bounleua Phandanuvong）；越南驻老挝大使阮明心及大使馆各机构代表；在老挝越南人代表等。

这是陈锦秀首次对老挝进行正式访问。此访具有深刻的政治和文化意义，恰逢老挝人民准备迎接传统新年（Bunpimay）以及越南刚刚成功召开越共十四大和举行第十六届国会代表及各级人民议会代表换届选举、健全领导机构和部署新的战略方向。

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越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀抵达万象，开始对老挝进行正式访问

此访是在越老政治关系和两国战略互信继续得到巩固和稳步发展的背景下进行的，有助于推动越老关系日益团结、深化战略对接。

在老挝期间，陈锦秀将与老挝领导人就推动两国全面合作的重大方向进行交流，其中重点强调有效落实双方所达成的各项协议。核心是推动两国务实合作关系向纵深发展，为两国人民带来切实利益，如发展互联互通基础设施、边境贸易、教育培训和数字化转型等领域。按计划，陈锦秀将会见驻老挝大使馆工作人员及在老越南侨胞代表。（完）

越通社
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