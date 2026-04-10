越共中央书记处常务书记陈锦秀对老挝进行正式访问取得圆满成功

越通社河内——在越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀及越南高级代表团结束对老挝进行的正式访问后，越通社驻老挝记者采访了老挝人民革命党中央对外联络部部长本勒·潘达努冯。本勒强调，此访在所有方面都取得了非常圆满的成功。



本勒表示，此访出色完成了既定的活动计划。与老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里的礼节性会见，与老挝政府总理宋赛·西潘敦同志的会晤，以及与老挝中央书记处常务书记维莱·拉坎丰的会谈，均在真诚、开放、富有建设性和同志加兄弟情谊的气氛中进行。双方就双边合作的所有领域进行了广泛、全面的交流。尤为值得一提的是，双方在落实高层共识、推动合作走深走实方面达成了高度一致。



双方注重加快推进优先重点项目，如万象—河内高速公路、万象—永昂港铁路，以及教育合作项目，特别是被视为引领两国关系未来的牢固支柱的政治合作项目。



本勒强调，陈锦秀此次对老挝进行正式访问是一个重要里程碑，为培育越老伟大友谊、特殊团结与全面合作关系，有力推动两党、两国和两国人民之间的“战略对接”日益可持续发展作出了巨大贡献。（完）

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