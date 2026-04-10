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越共中央书记处常务书记陈锦秀出席越柬合作文件交换仪式

当地时间4月10日中午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与柬埔寨人民党副主席、中央常务委员会主席赛冲（Say Chhum）共同见证了两国地方间合作文件的交换仪式。

越共中央书记处常务书记陈锦秀出席越柬合作文件交换仪式。图自越通社
越共中央书记处常务书记陈锦秀出席越柬合作文件交换仪式。图自越通社

越通社河内——越通社特派记者报道，对柬埔寨王国进行正式访问期间，当地时间4月10日中午，越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀与柬埔寨人民党副主席、中央常务委员会主席赛冲（Say Chhum）共同见证了两国地方间合作文件的交换仪式。

双方交换的合作文件包括嘉莱省人民委员会与拉塔纳基里省政府合作谅解备忘录；嘉莱省人民委员会与柏威夏省政府合作谅解备忘录；嘉莱省人民委员会与柬埔寨王国上丁省政府合作谅解备忘录。

越柬关系正迈出强劲步伐。在双方高层达成一致的原则基础上，政治互信不断得到巩固。在经济领域上，越南是柬埔寨在全球的第三大贸易伙伴，也是柬埔寨在东盟内部的最大贸易伙伴。越南目前在柬埔寨开展投资项目共229个，总投资额近30亿美元，集中在农业、电信、银行和能源等关键领域。

两国国防安全合作持续加强，在维护边境地区稳定方面发挥着重要作用。文化社会、科学技术及民间交流得到强力推动，特别是两国边境地区各地方间的合作成效显著。（完）

越通社
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