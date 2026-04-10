经济

2026年国家合作社论坛：将合作经济与民营经济生态系统相对接

值此纪念越南合作社日（4月11日）、胡志明主席号召地主和农民加入农业合作社80周年（1946.4.11-2026.4.11）以及响应“2026年合作社行动月”之际，越南合作社联盟与《商业杂志》4月10日在河内联合举行第三届国家合作社论坛。

越南合作社联盟主席高春秋云在论坛开幕式上发表讲话。图自VNBUSINESS
越南合作社联盟主席高春秋云在论坛开幕式上发表讲话。图自VNBUSINESS

越通社河内——值此纪念越南合作社日（4月11日）、胡志明主席号召地主和农民加入农业合作社80周年（1946.4.11-2026.4.11）以及响应“2026年合作社行动月”之际，越南合作社联盟与《商业杂志》4月10日在河内联合举行第三届国家合作社论坛。

越南合作社联盟主席高春秋云在论坛开幕式上发表讲话时强调，以合作社为核心的集体经济界正逐步肯定其在国家经济生态系统中的地位，并正从“互助模式”转向“活跃经济主体”，展现出更强的对接能作用并深度参与市场的能力。

在当前背景下，合作社与民营经济之间的对接是客观必然的趋势。合作社具备社区联结的力量，从小农户组织成大规模生产的能力，以及原材料区的稳定性；而民营经济则拥有先进的技术、现代管理能力、资金储备和市场开拓能力。一旦实现有效对接，合作社完全可以成为现代价值链中的重要一环。

越南国家银行副行长阮玉景在论坛上发言时表示，合作社与民营经济是重要的经济组成部分，与国营经济共同构成了国家经济的坚实基础。今后，国家银行将继续指导各信贷机构加大低息贷款包的发放力度，并优先扶持“合作社-企业”联结模式。

越南合作社联盟将加强价值链对接，陪伴合作社实现管理创新和技术应用，并主动提出完善机制政策的建议，为可持续的发展与联结创造有利环境。

此次论坛以“将合作经济与民营经济生态系统相对接”为主题，旨在明确合作社与民营企业在高科技农业、加工、出口及农产品物流等领域的联结、互补、共赢关系，论坛吸引了来自政府、中央各部门、地方、国际组织、专家、企业及全国优秀合作社代表约300人出席，充分体现了本次论坛的国家级政策对话性与市场对话性。（完）

越通社
#2026年国家合作社论坛 #合作经济 #民营经济 越南
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