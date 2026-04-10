经济

越南股市迈向新兴市场：FTSE升级为国际资金打开长期通道

富时罗素（FTSE Russell）的中期审查结果确认，越南股市正按路线图从边缘市场迈向次级新兴市场，为国际资金流入铺平道路。预计从2026年9月起股票被纳入全球指数系列时，流动性将提升，有助于巩固市场的国际地位，创造长期投资机会，同时肯定越南股市的可持续发展和融入进程。

附图 图自Bnews
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越通社河内——富时罗素（FTSE Russell）的中期审查结果确认，越南股市正按路线图从边缘市场迈向次级新兴市场，为国际资金流入铺平道路。预计从2026年9月起股票被纳入全球指数系列时，流动性将提升，有助于巩固市场的国际地位，创造长期投资机会，同时肯定越南股市的可持续发展和融入进程。这一结果不仅是程序上的确认，更是越南市场已准备好按照更高国际标准运营的信号。

FIDT副总经理裴文辉表示，富时罗素3月份的中期审查结果并不意外，但这是一个具有长期结构性意义的积极信号，为被动资金流打开了大门，估计约有50亿至60亿美元可能流入越南市场。这也是越南资本市场成熟度和融入国际金融体系程度的重要信号。

裴文辉指出，由于多种原因，短期内对市场的直接影响不会太大，因为升级预期在正式事件发生前已部分反映在价格中；跟踪富时指数的交易所交易基金的数量和规模日益缩小，因此其净买入资金不会立即激增；同时，外资正按照全球防御性趋势进行强劲净卖出，这一趋势已从2024年延续至今。

SSI证券股份公司投资咨询与分析中心投资策略专家胡友俊孝表示，市场大部分预期已被“提前定价”。本次审查仅补充了一些新标准，例如全球经纪商机制——该机制此前不属于核心标准组。得益于财政部、国家证券委员会的调整政策以及证券公司的准备，许多重要标准已基本满足。

SSI专家认为，升级至富时罗素新兴市场是一个结构性动力。来自全球交易所交易基金的大约16.7亿美元的被动资金预计将在多个季度分阶段到位，助力市场有序吸收资金流。

正在实施的系列改革措施，包括取消交易前保证金要求、提高信息披露标准、放宽外资持股限制，正帮助越南接近MSCI的升级标准。

近期的法律变革，加上KRX交易系统的部署，标志着市场基础设施的重要进步，提高了机构投资者的可及性、透明度和运营效率。

越南国家证券委员会副主席裴黄海表示，富时罗素的升级审议流程中，越南股市于2025年10月8日获得升级，并将于2026年9月生效。

将越南股票纳入富时指数将分四个阶段进行，从2026年9月21日开始，到2027年9月完成。

越南股市按计划推进升级路线图，是政府、政府总理和财政部密切指导的结果，升级为次级新兴市场是一个重要转折点，肯定了越南股市的发展以及全球投资界的认可，有助于吸引大规模国际资本流入，提升流动性，巩固越南在全球金融体系中的地位。

裴黄海强调，升级不是最终目标。最高目标仍然是提高股市在筹集和配置资本方面的效率。他强调，近期大部分改革，从完善法律、升级基础设施到提高透明度标准，都是为了改善投资者特别是机构投资者的体验。（完）

越通社
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