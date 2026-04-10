推动构建越印皮革鞋类合作可持续价值链

越通社新德里——据越通社驻新德里记者报道，4月9日下午，越南驻印度商务处与越南皮革鞋类研究院联合举行题为“塑造越印皮革鞋类合作未来”的在线研讨会，旨在加强企业对接，推动两国在皮革鞋类领域的合作。来自两国管理机构、行业协会、研究院及众多企业的代表一同出席了研讨会 。



越南驻印度商务参赞裴忠上在致开幕辞时强调，皮革鞋类行业对两国的经济增长、出口活动及就业机会具有重要意义。他表示，越印两国具有很强的互补性：印度在原材料方面拥有优势，而越南在生产和出口领域表现突出，这为双方在全球价值链中开展高效合作开辟了诸多机遇。



越南工贸部工业局代表陈春瑞表示，越南正通过工业发展、创新及数字化转型等政策，推动行业从单纯代工向设计、品牌建设及深层次参与价值链转变。他建议建立部级双边合作机制，加强企业对接，并鼓励印度投资兴建越南的配套工业领域。

研讨会上，印度鞋类组件制造商协会（IFCOMA）代表 Sanjay Gupta认为，印度皮革鞋类行业正处于快速增长期，目标是到2030年规模达到500亿美元。他认为，目前是两国推动合资经营、技术转让及生产合作的契机，从而构建服务于全球市场的可持续生产生态系统。



印度鞋类设计与发展学院（FDDI）的 Renu Sharma强调了双方在培训、研究与创新方面的合作潜力。此外，阿格拉鞋类制造与出口商会主席 Gopal Gupta提议越南企业参加将于10月初举行的“Meet at Agra”博览会，将其作为在原辅料和配套工业领域寻找合作机会的对接平台。



研讨会期间，双方代表积极交流，分享了有关市场和行业发展趋势的信息，并就形成原辅料供应链、吸引投资、合作培训及培养高素质人力资源等具体合作方向进行了讨论。许多企业表达了建立合作伙伴关系、成立合资企业及扩大彼此市场的意向。



研讨会结束之前，越南驻印度商务处代表重申将继续发挥桥梁作用，与两国协会、企业及组织同行，提供市场信息，支持伙伴对接及贸易促进，并落实各项具体合作活动，从而助力推动越印皮革鞋类合作关系日益走深走实、高效且可持续发展。（完）



