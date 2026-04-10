经济

庆和省签署总投资超60万亿越盾的LNG热电厂和佳纳港码头一期工程项目

4月10日下午，庆和省人民委员会与中南-西德罗斯河（Sideros River）联营公司在庆和省公海乡阿那亚平仙度假村举行了总投资超过60万亿越盾的佳纳（Cà Ná）LNG热电厂项目投资经营合同暨佳纳港码头——佳纳综合港一期工程项目的信贷合同签约仪式。

佳纳综合港与越南发展银行签署了佳纳港码头——佳纳综合港一期工程项目信贷合同。图自越通社
佳纳综合港与越南发展银行签署了佳纳港码头——佳纳综合港一期工程项目信贷合同。图自越通社

越通社庆和省——4月10日下午，庆和省人民委员会与中南-西德罗斯河（Sideros River）联营公司在庆和省公海乡阿那亚平仙度假村举行了总投资超过60万亿越盾的佳纳（Cà Ná）LNG热电厂项目投资经营合同暨佳纳港码头——佳纳综合港一期工程项目的信贷合同签约仪式。

此次签约旨在落实政府总理关于批准《2021-2030年阶段国家电力发展规划和2050年愿景》（简称：第八个电力规划）的第500/QĐ-TTg号决定以及于2025年4月15日颁布有关批准《2021-2030年国家电力发展规划和2050年愿景》调整方案的第768/QĐ-TTg号决定提出的各大方向。

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佳纳港码头——佳纳综合港一期工程项目

这也是第八个电力规划中首个根据国际招标方案中标、遵循发展供应源和能源基础设施精神的项目，旨在稳固保障能源安全和满足增长要求。

对庆和省而言，该项目不仅是一个大型电源项目，还有助于形成与能源行业相关的工业、服务业和基础设施发展平台。佳纳LNG项目的实施为扩展能源价值链、提升竞争力、逐步为中部和南部地区打造LNG枢纽港创造有利条件。

佳纳LNG热电厂项目规划规模包括：一座使用LNG的燃气联合循环涡轮热电厂，装机容量1500兆瓦，预计每年向国家电网供电90亿千瓦时；LNG接收站和再气化系统，年处理能力100-120万吨LNG；一座22万立方米储罐；一个液化天然气（LNG）进口接码头；全长2400米的东防波堤以及服务于项目运营的其他配套基础设施项目。

签约仪式期间，佳纳综合港与越南发展银行签署了佳纳港码头——佳纳综合港一期工程项目信贷合同，动员资金3万亿越盾，承诺在2027年6月30日前完成放款。

庆和省人民委员会副主席郑明煌在仪式上发言强调，这是国家能源领域的重点项目。该项目不仅为南中部和西原地区提供稳定的基载电源，降低未来经济缺电风险，保障国家能源安全，而且是实现越南在COP26会议上关于逐步减少煤电、转向更清洁能源承诺的重要一步。

对庆和省而言，该项目将极大地推动该省以南方向工业-港口-能源综合体的发展。项目投产后，不仅将为省财政收入做出重大贡献，还将创造数千个就业岗位，促进经济结构向现代化、绿色和可持续发展的方向转型。（完）

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越通社
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