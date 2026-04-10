庆和省签署总投资超60万亿越盾的LNG热电厂和佳纳港码头一期工程项目

越通社庆和省——4月10日下午，庆和省人民委员会与中南-西德罗斯河（Sideros River）联营公司在庆和省公海乡阿那亚平仙度假村举行了总投资超过60万亿越盾的佳纳（Cà Ná）LNG热电厂项目投资经营合同暨佳纳港码头——佳纳综合港一期工程项目的信贷合同签约仪式。
此次签约旨在落实政府总理关于批准《2021-2030年阶段国家电力发展规划和2050年愿景》（简称：第八个电力规划）的第500/QĐ-TTg号决定以及于2025年4月15日颁布有关批准《2021-2030年国家电力发展规划和2050年愿景》调整方案的第768/QĐ-TTg号决定提出的各大方向。
这也是第八个电力规划中首个根据国际招标方案中标、遵循发展供应源和能源基础设施精神的项目，旨在稳固保障能源安全和满足增长要求。
对庆和省而言，该项目不仅是一个大型电源项目，还有助于形成与能源行业相关的工业、服务业和基础设施发展平台。佳纳LNG项目的实施为扩展能源价值链、提升竞争力、逐步为中部和南部地区打造LNG枢纽港创造有利条件。
佳纳LNG热电厂项目规划规模包括：一座使用LNG的燃气联合循环涡轮热电厂，装机容量1500兆瓦，预计每年向国家电网供电90亿千瓦时；LNG接收站和再气化系统，年处理能力100-120万吨LNG；一座22万立方米储罐；一个液化天然气（LNG）进口接码头；全长2400米的东防波堤以及服务于项目运营的其他配套基础设施项目。
签约仪式期间，佳纳综合港与越南发展银行签署了佳纳港码头——佳纳综合港一期工程项目信贷合同，动员资金3万亿越盾，承诺在2027年6月30日前完成放款。
庆和省人民委员会副主席郑明煌在仪式上发言强调，这是国家能源领域的重点项目。该项目不仅为南中部和西原地区提供稳定的基载电源，降低未来经济缺电风险，保障国家能源安全，而且是实现越南在COP26会议上关于逐步减少煤电、转向更清洁能源承诺的重要一步。
对庆和省而言，该项目将极大地推动该省以南方向工业-港口-能源综合体的发展。项目投产后，不仅将为省财政收入做出重大贡献，还将创造数千个就业岗位，促进经济结构向现代化、绿色和可持续发展的方向转型。（完）
越南与俄罗斯促进液化天然气合作项目
范明政对诺瓦泰克参与海防-广宁、坚江省南游、清化省宜山、庆和省袈拿等地方的液化天然气接收站基础设施项目和液化天然气发电厂项目的开发，并确保越南市场液化天然气供应稳定，充分发挥自身优势，及时解决所有困难和障碍表示欢迎。